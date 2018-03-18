صور.. محافظة مطروح تفعل منظومة "GFMIS" للمستندات والسداد الإلكترونى







مطروح – حسن مشالي

فعل السيد الإمام سكرتير عام محافظة مطروح، نائبا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، منظومة " GFMIS " الخاصة بالدورة المستندية والسداد الإلكترونى بالوحدة الحسابية بديوان عام المحافظة، والتي تهدف إلى ترشيد استهلاك موارد الدولة والتدفقات النقدية، وذلك بحضور خالد أبو زيد مدير عام إدارة الحسابات وعمر مجاور مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

وأكد الإمام، على أنه تم ربط الوحدة الحسابية بالديوان العام بمنظومة GFMIS الخاصة بالدورة المستندية والسداد الإلكترونى على مستوى الجمهورية عن طريق وزارة المالية، وذلك لسرعة اتخاذ القرارات والبيانات المطلوبة على مستوى الدولة.

وأكد مدير عام الحسابات بمحافظة مطروح، على أن المحافظة نظمت ورشة عمل للتوعية بمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS تحت رعاية الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بحضور رؤساء المدن والعاملين بالوحدات الحسابية بالمحافظة.

وأوضح الإمام، أن ورشة العمل استهدفت توضيح منظومة الدفع الإلكترونى، التي يتم تطبيقها على مستوى العالم، مع دعم رؤية وجهود الدولة فى التعامل معها وتحقيق الانضباط المالى بأقصى عائد، مع رفع كفاءة الإنفاق العام والقضاء على المشكلات المالية والفساد المالى.

ونقل السكرتير العام للمحافظة، تحيات محافظ مطروح، لأعضاء منظومة GFMIS والتى تعد أحدث الأنظمة الإلكترونية وأهمها خلال الفترة المقبلة للدولة، وهو نظام إلكترونى يربط كافة أجهزة الحكومة، ويشمل كافة وظائف العمليات المالية والمحاسبية، ويساعد على ضبط وحساب ودمج كافة العمليات المالية الحكومية ابتداء من إعداد الموازنة وانتهاء بتنفيذها ورفع التقارير حول استخدام الموارد.