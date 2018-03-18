صور.. محافظة مطروح تفعل منظومة "GFMIS" للمستندات والسداد الإلكترونى

صور.. محافظة مطروح تفعل منظومة "GFMIS" للمستندات والسداد الإلكترونىالأحد، 18 مارس 2018 06:59 م
محافظة مطروح تفعل منظومة" GFMIS" للمستندات والسداد الإلكترونى
مطروح – حسن مشالي
إضافة تعليق
فعل السيد الإمام سكرتير عام محافظة مطروح، نائبا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، منظومة " GFMIS " الخاصة بالدورة المستندية والسداد الإلكترونى بالوحدة الحسابية بديوان عام المحافظة، والتي تهدف إلى ترشيد استهلاك موارد الدولة والتدفقات النقدية، وذلك بحضور خالد أبو زيد مدير عام إدارة الحسابات وعمر مجاور مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.
وأكد الإمام، على أنه تم ربط الوحدة الحسابية بالديوان العام بمنظومة GFMIS الخاصة بالدورة المستندية والسداد الإلكترونى على مستوى الجمهورية عن طريق وزارة المالية، وذلك لسرعة اتخاذ القرارات والبيانات المطلوبة على مستوى الدولة.
وأكد مدير عام الحسابات بمحافظة مطروح، على أن المحافظة نظمت ورشة عمل للتوعية بمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS تحت رعاية الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بحضور رؤساء المدن والعاملين بالوحدات الحسابية بالمحافظة.
وأوضح الإمام، أن ورشة العمل استهدفت توضيح منظومة الدفع الإلكترونى، التي يتم تطبيقها على مستوى العالم، مع دعم رؤية وجهود الدولة فى التعامل معها وتحقيق الانضباط المالى بأقصى عائد، مع رفع كفاءة الإنفاق العام والقضاء على المشكلات المالية والفساد المالى.
ونقل السكرتير العام للمحافظة، تحيات محافظ مطروح، لأعضاء منظومة GFMIS والتى تعد أحدث الأنظمة الإلكترونية وأهمها خلال الفترة المقبلة للدولة، وهو نظام إلكترونى يربط كافة أجهزة الحكومة، ويشمل كافة وظائف العمليات المالية والمحاسبية، ويساعد على ضبط وحساب ودمج كافة العمليات المالية الحكومية ابتداء من إعداد الموازنة وانتهاء بتنفيذها ورفع التقارير حول استخدام الموارد.
محافظة مطروح تفعل منظومة" GFMIS" للمستندات والسداد الإلكتروني
سكرتير عام محافظة مطروح يتابع تفعيل المنظومة الإلكترونية
ربط الإدارات الحسابية بمطروح بالمنظومة على مستوى الجمهورية
سكرتير عام محافظة مطروح مع العاملين بالمنظومة الجديدة
إضافة تعليق
المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا
بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة