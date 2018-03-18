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صور.. حريق هائل يلتهم مبنى فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية

الأحد، 18 مارس 2018 07:31 ص
صور.. حريق هائل يلتهم مبنى فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية حريق هائل يلتهم مبنى فى أمريكا





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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التهم حريق هائل مبنى فى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأدى الحريق إلى تفحم أجزاء من المبنى وسط تصاعد النيران من عدة طوابق أخرى ويحاول رجال الإطفاء مكافحة الحريق.

وأبرزت وكالة "رويترز" تصاعد ألسنة اللهب من المبنى وسط دخان أسود كثيف جراء الحريق الذى يلتهم طوابق المبنى، وتوافد السكان بمحيط المبنى لمتابعة عمل رجال الإطفال الذين يكافحون النيران المتصاعدة .

حريق هائل يلتهم مبنى فى مدينة سان فرانسيسكو
حريق هائل يلتهم مبنى فى مدينة سان فرانسيسكو

 

تصاعد الادخنة من المبنى
تصاعد الادخنة من المبنى

 

حريق يلتهم مبنى فى مدينة سان فرانسيسكو
حريق يلتهم مبنى فى مدينة سان فرانسيسكو

 

حريق يلتهم مبنى فى سان فرانسيسكو
حريق يلتهم مبنى فى سان فرانسيسكو

 

 


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