زاهى حواس مازحا: كشف أثرى مهم أكد أن الفراعنة كانوا أهلاوية.. صور







دمياط عبده عبد البارى

بدأ عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، ندوته بجامعة دمياط مازحا بقوله: "هناك كشف أثرى مهم جدا كشفه علماء الآثار يؤكد وجود بردية تثبت أن الفراعنة كلهم كانوا أهلاوية ومكناش نسمع عن الزمالك".

وتابع حواس حديثه للطلاب قائلا إنه يسافر إلى أمريكا فى شهر أغسطس من كل عام ليروى لطلاب الأوائل على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية قصة نجاحهم.

وأضاف : "تحدثت معهم عن حكايتى مع الآثار وأننى لم أكن طالبا مجتهدا وكنت أتخرج كل عام شايل مادتين، وتخرجت من كلية الآثار بجامعة الإسكندرية بتقدير مقبول يعنى لله الحمد حاجة على البلاطة، واى واحد يتخرج بهذا التقدير يقول خلاص مش هنفع فى حياتى وأتوظف فى الحكومة".، متابعا: "عملت مفتشا للآثار وطلب منى رئيسى الذهاب للعمل بالحفائر ولكنى رفضت فأحالنى للتحقيق".

يذكر أن حواس يشارك فى ندوة ، تحت عنوان "أسرار الفراعنة"، ويتحدث فيها عن الحضارة المصرية القديمة، والاكتشافات الأثرية الاخيرة، وبناء الهرم، ومقابر العمال، وسيتحدث الدكتور زاهى حواس، عن رحلته مع الآثار المصرية، وكيف تحول الى عاشق للآثار و تقام الندوة تحت رعاية الدكتور السيد محمد دعدوررئيس الجامعة والدكتور طارق محمد ابو المعاطى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وينظمها إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعايه الطلاب.