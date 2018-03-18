video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

زاهى حواس مازحا: كشف أثرى مهم أكد أن الفراعنة كانوا أهلاوية.. صور

الأحد، 18 مارس 2018 02:45 م
زاهى حواس مازحا: كشف أثرى مهم أكد أن الفراعنة كانوا أهلاوية.. صور زاهى حواس بجامعة دمياط





دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

بدأ عالم الآثار الدكتور زاهى حواس،  وزير الآثار الأسبق، ندوته بجامعة دمياط مازحا بقوله: "هناك كشف أثرى مهم جدا كشفه علماء الآثار يؤكد وجود بردية تثبت أن الفراعنة كلهم كانوا أهلاوية ومكناش نسمع عن الزمالك".
 
وتابع حواس حديثه للطلاب قائلا إنه يسافر إلى أمريكا فى شهر أغسطس من كل عام ليروى لطلاب الأوائل على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية قصة نجاحهم.
 
وأضاف : "تحدثت معهم عن حكايتى مع الآثار وأننى لم أكن طالبا مجتهدا وكنت أتخرج كل عام شايل مادتين، وتخرجت من كلية الآثار بجامعة الإسكندرية بتقدير مقبول يعنى لله الحمد حاجة على البلاطة، واى واحد يتخرج بهذا التقدير يقول خلاص مش هنفع فى حياتى وأتوظف فى الحكومة".، متابعا: "عملت مفتشا للآثار وطلب منى رئيسى الذهاب للعمل بالحفائر ولكنى رفضت فأحالنى للتحقيق".
 
يذكر أن حواس يشارك فى ندوة ، تحت عنوان "أسرار الفراعنة"، ويتحدث فيها عن الحضارة المصرية القديمة، والاكتشافات الأثرية الاخيرة، وبناء الهرم، ومقابر العمال، وسيتحدث الدكتور زاهى حواس، عن رحلته مع الآثار المصرية، وكيف تحول الى عاشق للآثار و تقام الندوة تحت رعاية الدكتور السيد محمد دعدوررئيس الجامعة  والدكتور طارق محمد ابو المعاطى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وينظمها إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعايه الطلاب.
 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زاهى حواس يكشف أسرار الفراعنة فى ندوة بجامعة دمياط.. اليوم

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الانتخابات الرئاسية

جامعة دمياط

زاهى حواس

الاهلى

الفراعنة




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة