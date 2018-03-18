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انطلاق المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات السابع بالإسكندرية

الأحد، 18 مارس 2018 10:32 ص
انطلاق المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات السابع بالإسكندرية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم ‏والتكنولوجيا والنقل البحرى





الإسكندرية رضا حبيشى
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انطلق بالإسكندرية فعاليات ‏المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات السابع "مارلوج 7"، والذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على مدار3 أيام، بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا وهيئة قناة السويس.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية أن ‏الأكاديمية حرصت على عقد المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات بهدف جذب المتخصصين والمهتمين بكل ‏ما يتعلق بنواحى التنمية المستدامة فى تطوير وإدارة البيئة والموانئ البحرية، لافتا إلى أن المؤتمر ‏الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات يشارك فيه نخبة من المتخصصين فى هيئات الموانىء وشركات النقل البحرى ‏على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.


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