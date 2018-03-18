انطلاق المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات السابع بالإسكندرية

انطلاق المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات السابع بالإسكندريةالأحد، 18 مارس 2018 10:32 ص
الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
الإسكندرية رضا حبيشى
إضافة تعليق
انطلق بالإسكندرية فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات السابع "مارلوج 7"، والذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على مدار3 أيام، بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا وهيئة قناة السويس.
وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية أن الأكاديمية حرصت على عقد المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات بهدف جذب المتخصصين والمهتمين بكل ما يتعلق بنواحى التنمية المستدامة فى تطوير وإدارة البيئة والموانئ البحرية، لافتا إلى أن المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات يشارك فيه نخبة من المتخصصين فى هيئات الموانىء وشركات النقل البحرى على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة