المالية: نستهدف 980مليار جنيه إيرادات بالموازنة 760مليارا منها ضرائب وجمارك







كتب - أحمد يعقوب

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم الأحد، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإيرادات تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، وأن حجم الإنفاق - المصروفات - يبلغ 1.412 تريليون جنيه، فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر.

يذكر أنه يبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 فى 1 يوليو 2018، بعد مناقشتها فى مجلس النواب، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.