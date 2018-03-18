المالية: نستهدف 980مليار جنيه إيرادات بالموازنة 760مليارا منها ضرائب وجمارك

المالية: نستهدف 980مليار جنيه إيرادات بالموازنة 760مليارا منها ضرائب وجماركالأحد، 18 مارس 2018 07:03 م
عمرو الجارحى وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم الأحد، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإيرادات تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، وأن حجم الإنفاق - المصروفات - يبلغ 1.412 تريليون جنيه، فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر.
يذكر أنه يبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 فى 1 يوليو 2018، بعد مناقشتها فى مجلس النواب، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.
إضافة تعليق
المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا
بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة