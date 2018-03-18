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الأحد، 18 مارس 2018 07:32 م
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المالية: نستهدف 980مليار جنيه إيرادات بالموازنة 760مليارا منها ضرائب وجمارك

الأحد، 18 مارس 2018 07:03 م
المالية: نستهدف 980مليار جنيه إيرادات بالموازنة 760مليارا منها ضرائب وجمارك عمرو الجارحى وزير المالية





كتب - أحمد يعقوب
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قال عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم الأحد، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه.

 

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإيرادات تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، وأن حجم الإنفاق - المصروفات - يبلغ 1.412 تريليون جنيه، فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر.

 

يذكر أنه يبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 فى 1 يوليو 2018، بعد مناقشتها فى مجلس النواب، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.


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وزير المالية

الموازنة العامة الجديدة




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