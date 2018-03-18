الجيش اليمنى والمقاومة يحرران مواقع جديدة فى محافظة البيضاء







عدن أ ش أ

حرر الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، السبت، ثلاثة مواقع جديدة فى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكرى قوله إن الجيش اليمنى شن هجوما عنيفا وواسعا ضد الحوثيين فى مديرية ناطع بالبيضاء وتمكنت من تحرير ثلاثة مواقع استراتيجية كان يتمركز فيها الحوثيون، فيما لا تزال المواجهات مستمرة".

وأضاف "أن الجيش مسنودا بالمقاومة تمكنوا من تحرير موقع باعرف الذى يقع فى ميمنة الجبهة، وموقع ظهر البير بقلب الجبهة وموقع مفرق اعشار بالميسرة وما زال التقدم مستمرا باتجاه مديرية الملاجم لتحرير ما تبقى من المواقع بمديرية ناطع".

وأشار المصدر إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين وأسر 11 آخرين، فيما استشهد ستة من الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية اليمنية وأصيب سبعة آخرون بجروح.