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والكهرباء تستحوذ على 62% منه ..

"البترول": استهلاك مصر من الغاز وصل لـ5.5 مليار قدم يوميا فى فبراير الماضى

الأحد، 18 مارس 2018 12:56 م
"البترول": استهلاك مصر من الغاز وصل لـ5.5 مليار قدم يوميا فى فبراير الماضى المهندس طارق الملا وزير البترول





كتب أحمد أبو حجر
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قال مصدر مطلع بقطاع البترول، إن متوسط استهلاك مصر من الغاز الطبيعى، بلغ نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا خلال شهر فبراير الماضى.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول، توقع ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ليتجاوز 6 مليارات قدم يوميًا نهاية السنة المالية الجارية 2017 – 2018.

وبحسب المصدر فإن استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى يتجاوز 62 % من إجمالى استهلاك الغاز يوميًا، بمعدل يتجاوز 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.

وتمكنت وزارة البترول من زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام الماضى بعد نجاحها فى تشغيل 4 مشروعات رئيسية لإنتاج الغاز، هى المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية "حقلا تورس وليبرا" وتم ربطهم على الشبكة القومية للغاز منتصف مايو الماضى بطاقة 700 مليون قدم مكعب يوميًا، إلى جانب مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، منذ منتصف ديسمبر الماضى بمعدل 350 مليون قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى دخول المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل آتول بالبحر المتوسط، الواقع بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة بى بى البريطانية بمعدل 300 مليون قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى الزيادات المتتالية لحقل نورس بدلتا النيل  والذى وصل إلى 1.150 مليار قدم مكعب يوميا قبل أيام قليلة، ومن المتوقع له الوصول إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز خلال شهر يونيو المقبل.

وتابع المصدر إلى أن الإنتاج المستهدف بنهاية عام 2018 يتجاوز 7 مليارات قدم مكعب يوميا، وهو ما يحقق لمصر أمالها  بالاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز خلال العام المقبل.


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