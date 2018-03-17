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السبت، 17 مارس 2018 03:07 ص
خالد صلاح
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انتهاء التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية فى برلين

السبت، 17 مارس 2018 01:10 ص
انتهاء التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية فى برلين جانب من انتخابات الرئاسة





برلين أ ش أ
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أٌغلقت لجان الاقتراع فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية بمدن (برلين وهامبورج وفرانكفورت) الجمعة، فى تمام التاسعة مساء بتوقيت ألمانيا الاتحادية (العاشرة بتوقيت مصر).

وكانت سفارة برلين قد شهدت إقبالا فى اليوم الأول من الانتخابات على غير ما كان متوقعا، خاصة وأنه يعد يوم دوام عمل إلا أنه توافد العشرات على مقر السفارة المصرية ببرلين، كما تدفق عدد كبير نسبيا على قنصليتى فرانكفورت وهامبورج.

وفى اليوم الأول شهدت السفارة تصويت أحد مستشارى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شهدت تغطية من الإعلام الألمانى لوقائع الانتخابات، حيث زارت رئيسة تحرير الإذاعة الألمانية برجيت فنتسين، كما شهدت زيارة النائب البرلمانى ألكسندر كولتس الذى أشاد بممارسة الديمقراطية المصرية والعملية الانتخابية من داخل السفارة المصرية بألمانيا.

وصرح السفير بدر عبدالعاطي، بأن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر وشفافية فى الثلاث لجان دون أى معوقات.

 


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