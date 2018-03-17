القبض على المتهمين بالتسبب فى مصرع مواطن بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية فى كشف هوية منفذى حادثة اصطدام مواطن، بالطريق الدائرى دائرة قسم ثالث الإسماعيلية عقب سرقة سيارة تابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرة والمستخدمة فى الحادث.

وكان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا بوصول المجنى عليه "تامر. ص" جثة هامدة نتيجة اصطدامه بسيارة مسرعة على الطريق الدائرى دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث والمستشفى، وتبين أن السيارة التى صدمته سيارة شرطة تابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء.

ودلت التحريات أن سيارة الشرطة كان يقودها نجل ضابط شرطة وكانت برفقته فى السيارة فتاة كانوا يتنزهان سويا على الطريق الدائرى بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

تم ضبط نجل الضابط والمجند المسئول عن السيارة واعترف نجل الضابط فى أقواله أنه أثناء توقفه على الطريق الدائرى داخل سيارة الشرطة عهدة والده كان برفقته زميلته ففوجئ بـ4 أشخاص يضايقونه ويعاكسونه هو والفتاة وعندما نزل من السيارة هو والفتاة قام الشباب الأربعة بركوب السيارة نكاية فيه لمضايقته وقاموا بعمل عدة حركات بالسيارة لمضايقة نجل الضابط، ما أدى إلى طلوع السيارة على الرصيف واصطدامها بالمجنى عليه الذى لقى مصرعه وفر المتهمون هاربين.

وفى حينها تم التحفظ على المجند والسيارة ونجل الضابط وقررت النيابة، حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية ضم العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية والعميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائى والرائد محمد سليمان رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية ومعاونيه.

أوكل لفريق البحث ضرورة كشف غموض الحادث والقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة، وتوصل فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص من نفس المنطقة التى وقع فيها الحادث.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين الاربعة وتحرر المحضر اللازم بواقعة القبض وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.