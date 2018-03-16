مطران الأسقفية: حافظوا على الديمقراطية وتوجهوا لصناديق الانتخاب

مطران الأسقفية: حافظوا على الديمقراطية وتوجهوا لصناديق الانتخابالجمعة، 16 مارس 2018 05:11 م
الانتخابات الرئاسية بالخارج
كتبت سارة علام
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قال الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا إن الشعب المصرى اختار الديمقراطية طريقا له عندما اختار دستور 2014 الذى يحمى أحلام وتطلعات الشعب الذى انتفض ثائرا فى 30 يونيو 2013، ومن ثم على الناخبين التوجه لصناديق الانتخاب للحفاظ على الديمقراطية.
وأضاف المطران، فى بيان له اليوم، إن بلادنا خاضت معركة شرسة ضد الاٍرهاب قادها الجيش والشرطة بتأييد كامل من الشعب المصرى، معتبرًا الأمن هو الأساس الذى يبنى عليه كل شىء مثل التنمية والاستثمار والسياحة والاقتصاد وتطوير التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية.
وتابع فى بيانه: "من الإجحاف إنكار الإنجازات التى تحققت خاصة فى البنية التحتية من طرق وتوفير للكهرباء والطاقة، وذلك بالإضافة إلى بداية الانفراج الاقتصادى الذى يشهد عنه الخبراء الدوليين".
وعن وضع المسيحيين فى مصر، قال: "إن الدستور يؤكد حق المواطنة ولقد أعطى الرئيس السيسى مثالا حيّا لتأكيد هذا الحق عندما زار الكاتدرائية ليهنئ المسيحيين بأعيادهم وعندما بنى مسجد وكنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وعندما اقتص من داعش للمسيحيين الشهداء الذين ذبحوا على شواطئ ليبيا، وهناك أمثلة عديدة أخرى".
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