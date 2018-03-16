"تصديرى الحاصلات الزراعية": روسيا حظرت استيراد البطاطس من "حوضين" فى مصر







كتب – إسلام سعيد

قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن السلطات الروسية أبلغتنا بحظر استيراد البطاطس من "حوضين" فى مصر أحدهما فى البحيرة والثانى جارى تحديد مكانه، مشيرًا إلى أنه ليس حظرًا كليا على صادرات البطاطس، ولكنه لشركتين فقط ونجرى تحقيق شامل وسوف نتخذ الإجراءات ضد المخالفين وقد تصل العقوبة إلى حد الشطب.

وحول أسباب الحظر كشف الدمرداش لـ"اليوم السابع"، أن الحظر جاء بسبب إصابة الشحنات الخارجة من "الحوضين" بمرض العفن البنى، لافتًا إلى أن الأحواض التى تصدر للخارج "مكودة" ويمكن الوصول إليها عن طريق كود محدد، وكودنا كل الأحواض التى تصدر البطاطس منذ 12 عاما، وخلال الفترة المقبلة كل منتج للحاصلات الزراعية سيتم تصديره سيكون له كود معين.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توافر معلومات عن كل مزرعة ستقوم بالتصدير وكل محصول يدخل المنظومة سيتم تقييم المزرعة قبل أن تدخل لقطاع التصدير، فالتكويد سيكون هو العامل الأساسى خلال الفترة المقبل.

وحول صادرات البطاطس للسوق الروسى، أوضح الدمرداشى أنها تتخطى حاجز الـ 300 ألف دولار سنويا وهو رقم تقريبى، مشيرًا إلى أن هناك معايير وضوابط لتصدير البطاطس وسنطبقها أى كانت العقوبة حتى لو وصلت إلى الشطب.

واستحدثت وزارة التجارة نظاماً جديداً للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

وحققت صادرات قطاع الحاصلات الزراعية المصرية ارتفاعا 3 % لتسجل 2.2 مليار دولار خلال عام 2017 مقابل 2.1 مليار خلال نفس الفترة من 2016.

ويشار إلى أن هناك لجنة للتحقيق فى مخالفات المصدرين والممثل فيها أعضاء من وزارة الصحة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومجلس تصديرى الصناعات الغذائية ووزارتى الزراعة والتجارة.