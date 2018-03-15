لماذا تحتفل الفيوم بعيدها القومى فى 15 مارس؟







الفيوم - رباب الجالى

تحتفل محافظة الفيوم بعيدها القومي اليوم الموافق 15 مارس من كل عام، حيث أكد سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اختيار هذا اليوم يأتي تخليداً لوقفة شعب الفيوم ضد الإحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، وحدث ما كان يطلق عليه "الهبه" وهي ثورة قام بها أبناء الفيوم ضد الإنجليز وقاموا بمواجهة قوات الإحتلال في ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم وسقط شهداء من أبناء المحافظة، وامتدت إلى مركز إطسا ووقف حمد باشا الباسل موقفا بطوليا قاد أبناء الفيوم ضد الاحتلال.

ولفت الشورة إلى إن السبب الثانى لاختيار هذا اليوم للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، هو إتمام مشروع وادي الريان لحل مشكلة الصرف في بحيرة قارون، وعمل بحيرتين في وادي الريان على مساحة 35 ألف فدان، كما تتزامن فترة الاحتفالات بالعيد القومي مع فصل الربيع حيث تكون الطبيعة في الفيوم في أفضل أوقاتها من العام.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، أنه سيتم خلال هذا الشهر افتتاح 83 مشروعاً خدمياً وتنموياً بتكلفة إجمالية استثمارية حوالى 769 مليون جنيه خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي، تشمل 18 مشروعًا بقطاع التعليم و7 مشروعات بقطاع الصحة و8 مشروعات بقطاع الاسكان و15 مشروعًا بقطاع الرصف والطرق و5 مساجد و3 مشروعات سياحية و8 مشروعات فى مجال تحسين البيئة و5 مشروعات صناعية ومشروعين بجامعة الفيوم ومشروع بجامعة الأزهر و6 مشروعات بمدينة الفيوم الجديدة، ومشروعاً واحداً بكل قطاع من قطاعات الشباب والرياضة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمرور والأحوال المدنية.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمضي قدماً فى خطة التقدم والتنمية بالمحافظة والتى سيشعر بها أهالى الفيوم تباعاً خلال الفترة القادمة.