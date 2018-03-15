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صور.. بعد ظهور نسانيس فى السويس.. مجهولون يعرضونها للبيع على "النت"

الخميس، 15 مارس 2018 03:36 م
صور.. بعد ظهور نسانيس فى السويس.. مجهولون يعرضونها للبيع على "النت" ظهور النسانيس في السويس





السويس- سيد نون
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اجتمع مسئولون بإدارة الطب البيطري بالسويس مع قيادات أمنية بميناء السويس للبحث عن المصدر الرئيسي الذى دخل من خلاله النسانيس إلى المحافظة، خاصة بعد ورود معلومات عن أنها وصلت إلى السويس عن طريق إحدى السفن التى كانت متواجدة بالميناء، فيما عرض مجهولن داخل المحافظة عددا من النسانيس للبيع بأسعار مختلفة عبر مواقع التسويق الإلكترونية.

وأكدت الدكتورة عزيزة يوسف، مدير الطب البيطري بالسويس، انه تم بالفعل بالاشتراك مع قيادات بميناء السويس بدء البحث في كيفية دخول النسانيس بالمحافظة، ونحن نبحث عن المصدر داخل الميناء وأيضا نبحث فى أماكن اخرى داخل القطاع الريفى، لأن كل الاحتمالات ممكنة، خاصة مع ظهور النسانيس فى أكثر من مكان داخل القطاع الريفى.

وأشارت مديرة الطب البيطرى بالسويس، أنه فور العثور على أحد النسانيس سيفحصها الطب البيطرى بالكامل ويجرى التحاليل الكاملة لها للاطمئنان أنها لا تحمل أى نوع من الفيروسات أو الأمراض المعدية، خاصة بعد إبلاغى من أطباء بإدارة الطب البيطرى بأنه يوجد أشخاص أخذوا عددا من النسانيس وهربوا بهم باستخدام دراجات نارية.

فى سياق متصل، عرض مجهولون بمحافظة السويس عددا من النسانيس للبيع عبر مواقع التسويق الإلكترونى، وتم عرض بيع النسناس الواحد عمر شهرين بسعر 5 آلاف.

وأكد مصدر أمني بقسم شرطة الجناين، أنه لا يوجد بلاغات بسرقة نسانيس ليتم البحث عن طريق الشرطة فى القسم، وكل المعلومات المتوافرة فقط أنه يوجد نسانيس ظهرت داخل حى الجناين بالقرى المختلفة، ولم يصب أحد بأذى بسببها.

وأشار المصدر، أنه فور قيام أى شخص أو أى جهة بتحرير محضر بفقد أو سرقة نسانيس سيتم التعامل مع الأمر قانونيا، ولكن إلى الآن لم يحدث ذلك.

1- نسناس-1
 نسناس
2- عرض النسانيس للبيع
عرض النسانيس للبيع
3- نسناس ظهر بالسويس
نسناس ظهر بالسويس

 

 

 


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