حالة الطقس اليوم الخميس 15/3/2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وتصل لحد الضباب على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: تنخفض درجات الحرارة تدريجياً لتصبح حول مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام، ويتحوّل الطقس تدريجياً ليصبح بارداً نسبياً في عموم المناطق، مع ظهور كميات من السُحب على ارتفاعات مختلفة، مع بقائه لطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويُحتمل هطول زخات محلية خفيفة من المطر بمشيئة الله في مناطق متفرقة من المملكة، مع ساعات العصر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً وتثير الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

في خليج العقبة ، الرياح: شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا: تسود أجواء باردة في عموم المناطق، مع ظهور السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويحتمل تشكل الضباب في أجزاء من السهول مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق،وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.