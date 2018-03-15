تدريب 30 مستثمرًا على التصدير بمجمع مرغم للبلاستيك بالإسكندرية







كتب – إسلام سعيد

نظمت هيئة تنمية الصادرات برنامج تدريبى بعنوان "أخصائى تصدير" لعدد 30 مستثمرا بمجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بهدف تشجيع التوجه نحو التصدير.

وقالت هيئة تنمية الصادرات، إن مدة البرنامج 20 يوما يتعرف من خلالها المتدربين على كافة الموضوعات المتعلقة بدورة التصدير بالكامل، ويتم تنفيذ البرنامج لعدد 30 متدربا بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعلى جانب آخر أفاد مصدر فى وزارة التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من الدراسة المتكاملة للمرحلة الثانية لتوسعات مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، والتى تقدر مساحتها بـ51 فدانا، مشيرا إلى أن الدراسة تم صياغتها بالتعاون مع مكتب إنجليزى إماراتى، وهو أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية.

وحول موعد إعلان تفاصيل الدراسة، توقع المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها قد تكون بنهاية مارس الجارى، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستسهم فى نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة من خلال إدخال الشركات المتوسطة والكبيرة، والتى ستدعم المنشآت الصغيرة الموجودة بالمرحلة الأولى على أن تجرى بعدها عمليات الترفيق والإنشاءات بالمنطقة.

يشار إلى أن المجمع مقسم على 240 ورشة بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية، والتى تبعد حوالى 37 كم عن مدينة الإسكندرية متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر وعدد 60 وحدة بمساحة 200 متر على مساحة 25 فدانا مزودة بالمرافق الرئيسية.

وكشف المصدر، أنه تم الانتهاء من تشغيل 13 مصنعًا جديدًا فى مجمع مرغم، لافتا إلى أنه تم أيضا الانتهاء من إنشاء مركز خدمات تطوير الأعمال داخل مجمع البلاستيك، والذى يستهدف تقديم خدمات الاستشارات المالية والقانونية والتسويقية للمستثمرين التزامًا بالخطة التى وضعتها وزارة الصناعة والتجارة.