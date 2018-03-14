وزير الخارجية: رصدنا استهداف وسائل إعلام أجنبية لمصر وتصدينا لها







كتب محمد شرقاوى

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن الوزارة رصدت استهداف وسائل إعلام أجنبية لمصر فى الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر محطة اهتمام العالم ولها تأثيرها مما يجعل الآخرين يهتمون بها، فهناك محاولة استهداف لمصر وتتم وصياغة بعض الأمور بطريقة غير حقيقية للتأثير على مجريات الداخل، وهذا هو ما نتصدى له دائما ونقدم الصورة الحقيقة.

وأوضح شكرى أن البعثات المصرية لها خبرة فى تنظيم الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، مضيفا أن هناك تعزيزا للمناطق التى يوجد بها كثافة للناخبين فى الخارج، لتسهيل عملية الاقتراع.

وأضاف شكرى خلال حواره لفضائية "أكسترا نيوز"، أن مصر لم تفقد قوتها الناعمة وكلما ارتقى الشعب بمستواه يزيد تأثير هذه القوة، مؤكدا أن مصر لديها اهتمام كبير بالتواصل بين مجلس النواب والبرلمانات فى الخارج، مضيفا أنه لا أحد يضاهى مصر فى رصيدها الثقافى وحضارتها ونأمل أن يرقى الكل لمستواها.