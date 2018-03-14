video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يعتمد تعيين قيادات إدارية جديدة بالجامعات المصرية

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:24 ص
وزير التعليم العالى يعتمد تعيين قيادات إدارية جديدة بالجامعات المصرية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى





كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارات تعيين عدد من القيادات الجامعية بجامعة عين شمس، وذلك لكل من: شهيرة إسماعيل مديرا عاما لشئون الأفراد، وسهير طه مديرا عاما للبحوث، وإبراهيم فتحى أمينا لكلية التجارة، دكتور أحمد محمد صلاح الدين أمينا لكلية الهندسة، وسهيل محمود حمزة مديرا عاما لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص.

 

كما اعتمد قرارات تجديد تعيين عدد آخر من القيادات الإدارية؛ شملت بجامعة القاهرة كلا من محمد أحمد المحنكر مديرا عاما لمشروعات البيئة، وحسام محمد إبراهيم أمينا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة سهام عبده عبد الرحمن مديرا عاما للشئون الوقائية، وسوزان رشدى جرس مديرا عاما للتخطيط ومتابعة الخطة.

 

وفى بجامعة الفيوم اعتمد تجديد تعيين أحمد رشاد أمينا لكلية التربية، وحازم محمد يحيى مديرا عاما للشئون الإدارية، وهشام محمود جمعة مديرا عاما للشئون القانونية.

 

كما اعتمد الوزير قرارا بتجديد تعيين محمد السعيد أمينا لكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد علوم البحار‎

التعليم العالى

قيادات إدارية

الجامعات المصرية




لا تفوتك
"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة