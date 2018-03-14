وزير التعليم العالى يعتمد تعيين قيادات إدارية جديدة بالجامعات المصرية







كتب وائل ربيعى

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارات تعيين عدد من القيادات الجامعية بجامعة عين شمس، وذلك لكل من: شهيرة إسماعيل مديرا عاما لشئون الأفراد، وسهير طه مديرا عاما للبحوث، وإبراهيم فتحى أمينا لكلية التجارة، دكتور أحمد محمد صلاح الدين أمينا لكلية الهندسة، وسهيل محمود حمزة مديرا عاما لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص.

كما اعتمد قرارات تجديد تعيين عدد آخر من القيادات الإدارية؛ شملت بجامعة القاهرة كلا من محمد أحمد المحنكر مديرا عاما لمشروعات البيئة، وحسام محمد إبراهيم أمينا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة سهام عبده عبد الرحمن مديرا عاما للشئون الوقائية، وسوزان رشدى جرس مديرا عاما للتخطيط ومتابعة الخطة.

وفى بجامعة الفيوم اعتمد تجديد تعيين أحمد رشاد أمينا لكلية التربية، وحازم محمد يحيى مديرا عاما للشئون الإدارية، وهشام محمود جمعة مديرا عاما للشئون القانونية.

كما اعتمد الوزير قرارا بتجديد تعيين محمد السعيد أمينا لكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق.