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"عربية للاستثمار العقارى" تبدأ إجراءات طرح 30% بالبورصة المصرية

الأربعاء، 14 مارس 2018 08:00 ص
"عربية للاستثمار العقارى" تبدأ إجراءات طرح 30% بالبورصة المصرية محمد فريد رئيس البورصة





كتب هانى الحوتى
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بدأت مجموعة عربية للاستثمار العقارى، التشاور مع إدارة البورصة المصرية، لطرح حصة من الشركة بسوق المال المصرى نهاية العام الجارى، وذلك لزيادة رأسمالها لتمويل التوسعات المستقبلية للشركة بالقطاع العقارى.

 

وفى هذا الإطار قال طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن شركته تعتزم طرح حصة من 20-30% بسوق المال المصرى قبل نهاية العام الجارى، مضيفا :"نحن حاليا فى مراحل الإعداد للطرح، إذ يتم دراسة تطبيق قواعد الحوكمة والتقييم المالى للشركة".

 

وحول اختيار مستشار الطرح، أكد شكرى، أنه لم يتم حتى الآن اختيار مستشار الطرح، وخلال الفترة القليلة المقبلة قد يتم الاستقرار على أحد الشركات العاملة بالسوق المحلية.

 

وعن رأيه فى توقيت الطرح بالبورصة المصرية، أكد رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، أن هناك تحسن بأداء سوق المال المصرى، وهناك زيادة فى حجم تعاملات المستثمرين الأجانب، ولذا يعد التوقيت الحالى مناسباً لطرح الشركة.

 

وفيما يتعلق بالبورصة كمنصة لتمويل مشروعات المجموعة، أوضح شكرى، أن البورصة لا تقدم تمويل أرخص للمجموعة، ولكن زيادة رأس مال الشركة من خلال سوق المال يعد أفضل لتمويل مشروعات الشركة المستقبلية.

 

ومجموعة عربية للاستثمار العقارى، هى شركة قابضة تضم 10 شركات، تم تأسيسها عام 1992، بدأت فى العمل بمجال إنشاء المبانى السكنية فى مصر الجديدة، ومدينة نصر بالقاهرة، والعجمى بالإسكندرية، وفى عام 1998 نفذت مشروع "حى عربية"، أحد أكبر مشاريع الإسكان فوق المتوسط، وثانى مشروع سكنى بالقاهرة الجديدة يسجل بالشهر العقارى.

 

ولا تعد مجموعة عربية للاستثمار العقارى، هى الشركة الوحيدة العقارية الوحيدة التى تعتزم الطرح بالبورصة خلال العام الجارى، إذ تعتزم شركة الأهلى للتنمية العقارية المملوكة لآل صبور طرح حصة تتراوح بين 25-30% بسوق المال المصرى خلال 2018، وتتشاور حاليا الشركة مع أكثر من مستشار طرح لدراسة جميع الجوانب المالية وتولى إدارة عملية الطرح.

 

وتضم البورصة عدداً من كبار المطورين والشركات العقارية، بالم هيلز للتعمير، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، مدينة نصر للإسكان والتعمير.


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