ضبط 37 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة وتنفيذ أحكام جنائية خلال حملة بالجيزة







كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 37 متهما بحوزتهم مواد مخدرة خلال حملة شنتها لتطهير بؤر تجارة المخدرات ببولاق الدكرور.

كما شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت عدة مناطق بأنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 27 قضية مخدرات، و6 أسلحة نارية، وتنفيذ 174 حكما قضائيا.

ونفذت مديرية أمن الجيزة 8 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وأزالت 435 حالة تعد وإشغال طريق بالميادين والشوارع، والطريق الدائرى والمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى تحرير 88 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.