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الأربعاء، 14 مارس 2018 03:26 م
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شركة سنغافورية تسحب عرض شراء "كوالكوم" بـ117 مليار دولار بسبب ترامب

الأربعاء، 14 مارس 2018 03:06 م
شركة سنغافورية تسحب عرض شراء "كوالكوم" بـ117 مليار دولار بسبب ترامب شعار شركة كوالكوم الأمريكية - أرشيفية





رويترز
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سحبت "برودكوم" التى تتخذ من سنغافورة مقرا لها، اليوم الأربعاء، عرضها للاستحواذ على "كوالكوم" الأمريكية بـ117 مليار دولار، بعد يومين من عرقلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للصفقة لأسباب تتعلق بالأمن القومى.

وقالت الشركة، فى بيان صادر عنها اليوم، إنها سحبت أيضا قائمة مرشحين لمجلس الإدارة كانت ستقدمها لاجتماع مساهمى "كوالكوم" السنوى، مشيرة إلى أنها تتوقع الاستمرار فى خططها للانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 


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