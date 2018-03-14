شركة الطيران الجيبوتية تسيّر أول رحلة لها لعدن بعد توقف دام 3 سنوات







وكالات

بدأت شركة الطيران الجيبوتية اير دى جيبوتى بتسيير أول رحلة لها إلى مطار عدن الدولى ‏بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات عقب الحرب التى شنتها مليشيا الحوثى الموالية لإيران على ‏محافظة عدن.‏

ودشنت الشركة رحلتها اليوم الأربعاء، بحضور سفير جيبوتى فى اليمن محمد على عيسى وسفير ‏اليمن فى جيبوتى عبدالله مسلم السقطري، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

ورحب وكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعملانى بالوفد القادم من جيبوتى لتدشين ‏الرحلات إلى مطار عدن، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة و المثمرة لتسهيل نشاط خطوط ‏الملاحة بين البلدين.‏

وقال السفير الجيبوتى من جهته إن تدشين رحلات الخطوط الجوية لبلاده فى عدن تشكل ‏ملامح التطوير للعلاقات المتميزة بين البلدين.‏

وأشار السفير اليمنى بدوره إلى أن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين سيسهم فى ‏تسهيل آليات عمل المنظمات الإنسانية العاملة فى اليمن.‏