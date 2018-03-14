شركة الطيران الجيبوتية تسيّر أول رحلة لها لعدن بعد توقف دام 3 سنوات

شركة الطيران الجيبوتية تسيّر أول رحلة لها لعدن بعد توقف دام 3 سنواتالأربعاء، 14 مارس 2018 07:26 ص
وكالات
بدأت شركة الطيران الجيبوتية اير دى جيبوتى بتسيير أول رحلة لها إلى مطار عدن الدولى بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات عقب الحرب التى شنتها مليشيا الحوثى الموالية لإيران على محافظة عدن.
ودشنت الشركة رحلتها اليوم الأربعاء، بحضور سفير جيبوتى فى اليمن محمد على عيسى وسفير اليمن فى جيبوتى عبدالله مسلم السقطري، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ورحب وكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعملانى بالوفد القادم من جيبوتى لتدشين الرحلات إلى مطار عدن، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة و المثمرة لتسهيل نشاط خطوط الملاحة بين البلدين.
وقال السفير الجيبوتى من جهته إن تدشين رحلات الخطوط الجوية لبلاده فى عدن تشكل ملامح التطوير للعلاقات المتميزة بين البلدين.
وأشار السفير اليمنى بدوره إلى أن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين سيسهم فى تسهيل آليات عمل المنظمات الإنسانية العاملة فى اليمن.
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