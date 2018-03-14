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سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:24 م
سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - أرشيفية





كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 14-3-2018، أمام الجنيه المصرى، ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى...

 

سعر الدولار فى مصر

 

الدولار
الدولار

 

 استقر سعر الدولار اليوم ، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5692 جنيه للشراء، و17.6678 جنيه للبيع.

 

 متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.5692 جنيه للشراء

17.6678 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

 17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

 17.55 جنيه للشراء

17.65   جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

 سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

 17.55 جنيه للشراء

17.65   جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

 17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

  17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

الذهب مستقر مع زيادة المخاوف بشأن الحماية التجارية الأمريكية

 

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى فى أسبوع بدعم من تراجع الدولار فى أعقاب إقالة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، بشكل مفاجئ على نحو أثار مخاوف بشأن سياسات الحماية التجارية الأمريكية أثرت على شهية المخاطرة العالمية.

و استقر الذهب عند 1325.93 دولار للأوقية (الأونصة). ولامس المعدن الأصفر 1330.02 دولار للأوقية خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ السابع من مارس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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