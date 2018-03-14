رئيس الوزراء العراقى يأمر بفتح تحقيق فى مقتل قائد عسكرى بسامراء







(أ ش أ)

كشف مركز الإعلام الأمنى فى العراق أن رئيس الوزراء حيدر العبادى أمر بفتح تحقيق فورى فى حادث مقتل آمر لواء بمدخل مدينة سامراء.

وذكر المركز، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى أمر بفتح تحقيق فورى فى حادث مقتل آمر لواء 57 فرقة القوات الخاصة العميد شريف إسماعيل أثناء تأديته الواجب بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر غير منضبطة فى (السيطرات) عند مدخل مدينة سامراء.

وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن مقتل آمر لواء فى اشتباكات مسلحة فى قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.