جامعة الأزهر: رئيس الوزراء يجدد الثقة فى أحمد عباس أمين عام الجامعة







كتب لؤى على

قالت جامعة الأزهر، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، جدد الثقة فى المحاسب أحمد عباس محمد فرغلى، أمين عام الجامعة لمدة عام.

وأضافت الجامعة فى بيان صحفى، منذ قليل، أن جميع وحدات الجامعة الإدارية بالقاهرة والأقاليم قبلى بأسيوط وبحرى بطنطا، شهدت طفرة إدارية غير مسبوقة عقب تولى أمين عام الجامعة مهام منصبه، منذ تولى عباس موقعه، مؤكدة أنه يسعى جاهدًا من أجل النهوض والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالجامعة، حيث قام بعمل قاعدة بيانات إلكترونية لجميع الكليات والمراكز البحثية بجانب إنشاء قاعدة بيانات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بجانب قاعدة بيانات للطلاب الوافدين بالجامعة، وجارى ربط كافة قطاعات الجامعة ببعضها البعض إلكترونيا فى إطار مواكبة التطور العالمى وقد طال التطوير جميع كنترولات الجامعة من خلال برامج متطوره يتم من خلالها إعلان جميع النتائح والتواصل بين الطالب وكليتة من خلال الانترنت.

وولد أمين عام جامعة الأزهر، فى 13 ديسمبر 1962 م فى محافظة أسيوط وحصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة وإلتحق بالعمل بالجامعة فرع أسيوط وتدرج فى المواقع الخدمية حيث عمل باحث شئون مالية ثم مراجعا للحسابات بفرع أسيوط، ثم انتقل مراجعا للكليات العملية ثم رقى رئيسا للموازنة بفرع أسيوط ثم مدير عام لشئون التعليم والطلاب ثم أمينا عاما مساعدا لفرع الجامعة بأسيوط ثم أمينا عاما للجامعة فى عام 2016 .