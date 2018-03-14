النفط يواصل خسائره بسبب زيادة إنتاج أمريكا و"برنت" يتراجع 17 سنتا للبرميل







رويترز

واصلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، الخسائر التى مُنيت بها فى اليومين الماضيين، مع ارتفاع الإنتاج الأمريكى الذى طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام فى العالم.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 60.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:51 بتوقيت جرينتش، منخفضا ست سنتات، أو ما يعادل 0.1%، عن سعر الإغلاق السابق، وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى "مزيج برنت" 64.47 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 17 سنتا، أو ما يعادل 0.26%.

وخسر برنت والخام الأمريكى نحو 1.5% و2.4% منذ بداية الأسبوع، إذ تضررت الأسعار من مخاوف بشأن ارتفاع مضطرد فى إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، أسهم أيضا فى زيادة المخزونات، إذ ارتفع الإنتاج الأمريكى نحو الربع منذ منتصف 2016، وصولا إلى 10.37 مليون برميل يوميا، لتتفوق الولايات المتحدة بذلك على أكبر مُصّدرى الخام فى العالم.

ووفقا لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، فمن المتوقع ارتفاع الإنتاج الأمريكى فوق 11 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2018، ليتجاوز إنتاج روسيا "أكبر منتج للخام فى العالم"، وأعلنت الصين اليوم الأربعاء أن إنتاجها المحلى من النفط خلال شهرى يناير وفبراير انخفض 1.9% على أساس سنوى إلى 30.37 مليون طن، أو ما يعادل 3.77 مليون برميل يوميا، وفى الوقت ذاته ارتفع استهلاك الخام 7.3% وصولا إلى 93.4 مليون طن، ما يشير إلى الحاجة لمزيد من الواردات.