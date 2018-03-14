video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النفط يواصل خسائره بسبب زيادة إنتاج أمريكا و"برنت" يتراجع 17 سنتا للبرميل

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:50 ص
النفط يواصل خسائره بسبب زيادة إنتاج أمريكا و"برنت" يتراجع 17 سنتا للبرميل حقل نفط





رويترز
إضافة تعليق

واصلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، الخسائر التى مُنيت بها فى اليومين الماضيين، مع ارتفاع الإنتاج الأمريكى الذى طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام فى العالم.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 60.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:51 بتوقيت جرينتش، منخفضا ست سنتات، أو ما يعادل 0.1%، عن سعر الإغلاق السابق، وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى "مزيج برنت" 64.47 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 17 سنتا، أو ما يعادل 0.26%.

وخسر برنت والخام الأمريكى نحو 1.5% و2.4% منذ بداية الأسبوع، إذ تضررت الأسعار من مخاوف بشأن ارتفاع مضطرد فى إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، أسهم أيضا فى زيادة المخزونات، إذ ارتفع الإنتاج الأمريكى نحو الربع منذ منتصف 2016، وصولا إلى 10.37 مليون برميل يوميا، لتتفوق الولايات المتحدة بذلك على أكبر مُصّدرى الخام فى العالم.

ووفقا لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، فمن المتوقع ارتفاع الإنتاج الأمريكى فوق 11 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2018، ليتجاوز إنتاج روسيا "أكبر منتج للخام فى العالم"، وأعلنت الصين اليوم الأربعاء أن إنتاجها المحلى من النفط خلال شهرى يناير وفبراير انخفض 1.9% على أساس سنوى إلى 30.37 مليون طن، أو ما يعادل 3.77 مليون برميل يوميا، وفى الوقت ذاته ارتفع استهلاك الخام 7.3% وصولا إلى 93.4 مليون طن، ما يشير إلى الحاجة لمزيد من الواردات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين ترفع واردات آسيا من نفط إيران 3.3% وصولا لأعلى مستوياتها فى 3 أشهر

النفط

اسعار النفط العالمية

النفط الامريكى

خام برنت

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

منتخب مصر يرفض التدخل فى أزمة عبد الله السعيد مع الأهلى

منتخب مصر يرفض التدخل فى أزمة عبد الله السعيد مع الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة