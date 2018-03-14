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الأربعاء، 14 مارس 2018 10:54 ص
خالد صلاح
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الناتج الصناعى الصينى يرتفع 7.2% فى يناير وفبراير متجاوزا التوقعات

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:21 ص
الناتج الصناعى الصينى يرتفع 7.2% فى يناير وفبراير متجاوزا التوقعات الصين - ارشيفية





رويترز
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ارتفع الإنتاج الصناعى الصينى 7.2 بالمئة فى أول شهرين من العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى بينما تسارع نمو الاستثمار فى الأصول الثابتة إلى 7.9 بالمئة ليتجاوز كلاهما التوقعات.

 

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم، تراجع نمو الإنتاج الصناعى قليلا إلى 6.1 بالمئة من 6.2 بالمئة فى ديسمبر متأثرا بضغوط القيود المشددة المفروضة لمكافحة التلوث فى الشتاء.

 

وكان من المتوقع نمو الاستثمار فى الأصول الثابتة سبعة بالمئة انخفاضا من 7.2 بالمئة فى عام 2017 بأكمله.

 

وزاد الاستثمار فى الأصول الثابتة بالقطاع الخاص 8.1 بالمئة مقارنة مع زيادة نسبتها 6 بالمئة فى عام 2017. ويمثل استثمار القطاع الخاص نحو 60 بالمئة من إجمالى الاستثمارات فى الصين.

 

وقال المكتب الوطنى للإحصاء اليوم الأربعاء، إن مبيعات التجزئة زادت 9.7 بالمئة على أساس سنوى وهو ما يقل عن التوقعات بقليل. وتوقع محللون تسارع نمو المبيعات إلى 9.8 بالمئة من 9.4 بالمئة فى ديسمبر.

 

وتستهدف الصين نمو مبيعات التجزئة بنحو 10 بالمئة فى العام الحالى لكنها لم تعلن هدفا للإنتاج الصناعى أو الاستثمار فى الأصول الثابتة.


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