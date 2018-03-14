المستشار السياحى بباريس: نعمل على تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى







(أ ش أ)

قال المستشار السياحى الدكتور عادل المصرى رئيس المكتب السياحى المصرى بالعاصمة الفرنسية باريس، إن رحلة الوفد الإعلامى الفرنسى الأخيرة إلى مصر هدفت إلى إبراز إيجابيات المرحلة الحالية التى تحققت فى كافة المجالات من خلال المشروعات الكبرى التى تقام فى كل ربوع مصر مع تصحيح وتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى وإظهار حالة الاستقرار الحالية التى تسمح باستقبال مصر لكافة السائحين من كل دول العالم.

وأضاف المستشار السياحى، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن هذه الرحلة جاءت ضمن أحد محاور خطة التحرك العاجلة للمكتب بباريس، وذلك لبث الثقة لدى السائح الفرنسى الذى يعتبر أحد أهم الأسواق التقليدية لتنشيط السياحة الثقافية وخاصة لمدينتى الأقصر وأسوان.

وتابع الدكتور المصرى أن الرحلة تزامنت مع قرب افتتاح معرض "ملحمة قناة السويس من عهد الفراعنة حتى القرن الـ 21 "، حيث يستضيف معهد العالم العربى (مركز ثقافى فى باريس) المعرض خلال الفترة من 28 مارس إلى 5 أغسطس من هذا العام، ثم ينتقل المعرض إلى متحف التاريخ بمدينة مارسيليا من 17 أكتوبر إلى 31 مارس 2019، ثم ينتقل إلى مصر حيث يبرز المعرض تاريخ وأهمية قناة السويس وتسليط الضوء على نهضة سياسية واقتصادية وثقافية لأقدم دولة فى العالم.

وأشار إلى قيام الوفد بزيارة معالم القاهرة ومقر العاصمة الإدارية الجديدة وإبدائه إعجابه الشديد بضخامة المشروع وما يمثله من نقلة نوعية للتحول الإيجابى الكبير لمصر حاليا.. كما زار الوفد قناة السويس ومتحف الآثار الشهير بها ثم زار مدينتى الإسماعيلية وبورسعيد.

وأكد المستشار السياحى أن الوفد الإعلامى سجل إعجابه وانبهاره بمشروع قناة السويس وماله من مردود اقتصادى كبير على مصر، مثنيا على تحفيز القيادة السياسية لإرادة المصريين التى أنجزت هذا المشروع العملاق فى وقت قصير الأمر الذى يعكس ويؤكد أن مصر تمضى فى طريقها بثبات نحو المستقبل.

وأشار إلى أن الوفد زار كذلك مكتبة الإسكندرية ومعالم مدينة عروس البحر الأبيض المتوسط وأبدى إعجابه بالمكتبة ومحتوياتها ومخطوطاتها القيمة قبل أن يتوجه للقاهرة حيث زار المتحف المصرى الكبير وشارك فى لقاء باللغة العربية بالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة.

و لفت الدكتور عادل المصرى إلى أنه تم تنظيم لقاء للوفد الفرنسى مع جمعية رجال الأعمال المصرية حيث قام الوفد بالتعرف على إيجابيات المرحلة الحالية بمصر من خلال المشروعات الكبرى والاكتشافات الجديدة وتحسن الحركة السياحية الأمر الذى ينعكس على تحقيق هدف الزيارة وهو تحسين الصورة الذهنية بصفة عامة عن مصر.

وأكد المستشار السياحى أن رحلة الوفد حققت أهدافها وهو إبراز الصورة الإيجابية بمصر فى كافة المجالات بالوسائل الإعلامية المؤثرة الفرنسية فى والتى سوف تنعكس على تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الفرنسي.

وكان الوفد الإعلامى الفرنسى قد قام بزيارة إلى مصر خلال الفترة من 5 إلى 12 مارس الجاري، و ضم كبار الصحفيّين والإعلاميين الفرنسيين.