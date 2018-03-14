"الغرف التجارية": إطلاق تطبيق إلكترونى لدفع الفواتير وشحن الهواتف خلال شهر







كتبت هبة السيد

كشف إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية ومدير مراكز خدماتى، عن تطوير تطبيق يتيح للعملاء سداد فواتير الهواتف الأرضية والمحمولة والشحن وغير ذلك من الخدمات عبر الهاتف المحمول، دون حاجة للذهاب لفروع الشركات أو المحلات التجارية.

وأوضح "سعيد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن السداد سيتم عبر محافظ إلكترونية من خلال التطبيق، يمكن شحنها من خلال مراكز خدماتى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار توجه الحكومة للتوسع بعمليات السداد الإلكترونى وخفض استخدام النقود، متابعا: "تم إطلاق التطبيق بشكل تجريبى، وسيُطلق رسميا خلال شهر من الآن".

وأضاف سعيد أنه تم إطلاق التطبيق بشكل تجريبى على أن يتم إطلاقه رسميا خلال شهر من الآن