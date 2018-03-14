العثور على جثة شخص مذبوح داخل سيارة بيع اسطوانات غاز بدمياط

العثور على جثة شخص مذبوح داخل سيارة بيع اسطوانات غاز بدمياطالأربعاء، 14 مارس 2018 07:50 م
جثة -أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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عثر عدد من الأهالى بمحافظة دمياط، على جثة لشخص مذبوحًا داخل سيارة نقل تبيع اسطوانات الغاز، وتابعة لأحد المستودعات بمركز كفر البطيخ، وتحمل رقم "ط د ي 4163".
وتم إخطار مركز شرطة كفر سعد، حيث انتقل الرائد محمد أبو العز رئيس المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليه يدعى "ماهر عبد الله" مقيم بقرية السوالم بمركز كفر سعد، وتبين أنه غارقا فى دماءه داخل السيارة بمنطقه الكوبرى الدولى، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر سعد المركزى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة وكشف ملابساتها.
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