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التعليم العالى تنظم المؤتمر القومى الأول للبحث العلمى الإثنين المقبل

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:20 م
التعليم العالى تنظم المؤتمر القومى الأول للبحث العلمى الإثنين المقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى





كتب وائل ربيعى
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تبدأ صباح يوم الإثنين القادم فعاليات المؤتمر القومى الأول للبحث العلمى، تحت عنوان (إطلاق طاقات المصريين)، الذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 19-20 مارس الجارى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور المهندس، شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، وممثلى علماء مصر بالخارج والقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب، والنقابات المعنية، وعدد من المؤسسات الشرطية والعسكرية.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذا المؤتمر يهدف إلى مراجعة أولويات البحث العلمى فى إطار االاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى ربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع والمساهمة فى حل المشاكل الملحة والضاغطة، وخدمة أهداف التنمية، وبخاصة المشروعات القومية العملاقة.

وأشار عبد الغفار إلى أن من أهداف المؤتمر أيضًا تنمية أواصر الشراكة بين مؤسسات البحث العلمي (الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية) والصناعة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والوصول إلى أفضل الآليات لتطوير البنية التحتية والمؤسسية والقدرات البحثية الوطنية، فضلاً عن التأكيد على دعم الدولة للبحث العلمى وتثمين دور العلم والعلماء فى بناء مصر الجديدة.

وأضاف الوزير أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض حول استعراض مخرجات البحث العلمي التطبيقية، ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية على المستويين المحلي والدولي في مجالات الطاقة والمياه، والصحة والدواء، والزراعة والغذاء، والبيئة والتغيرات المناخية، والعلوم البينية والتكنولوجيات، وسياسات وأخلاقيات البحث العلمي، والدراسات المستقبلية والاستشرافية.


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البحث العلمي

طاقات المصريين




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