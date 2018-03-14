"الأوقاف" تخصص 25 مليون جنيه لتوفير شهادة أمان للمرأة المعيلة

من "باب البر" ..
"الأوقاف" تخصص 25 مليون جنيه لتوفير شهادة أمان للمرأة المعيلةالأربعاء، 14 مارس 2018 11:00 م
د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - لؤى على
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خصصت وزارة الأوقاف، 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف من باب البر لشراء شهادات أمان للمرأة المعيلة والفقيرة من خلال التنسيق مع المجلس القومى للمرأة.
وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى بيان صحفى، منذ قليل، إن الوزارة ستكثف جهودها فى مجال البر فى الفترة المقبلة في ضوء رسالتها فى خدمة المجتمع من جهة، وتعظيم استثمارات الأوقاف بما يعود إيجابا على تعظيم المبالغ المخصصة للبر من جهة أخرى، مع تحية تقدير لكل امرأة معيلة تعمل على رعاية أبنائها أو مساعدة أسرتها.
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