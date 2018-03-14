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الأموال العامة تضبط شخص انتحل صفة لاعب كاراتية للسفر للخارج

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:27 م
الأموال العامة تضبط شخص انتحل صفة لاعب كاراتية للسفر للخارج حبس - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة الحصول على تأشيرة سفر للخارج من إحدى السفارات الأجنبية مستخدماً مستندات مزورة .

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من مسئولى إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة بتقدم أحد الأشخاص بطلب للحصول على تأشيرة سفر للخارج بإستخدام مستندات ومحررات يشتبه فى كونها "مزورة".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط "أبانوب . ج . خ" محاسب ، ومقيم بمحافظة سوهاج ، وبالفحص تبين أنه تقدم بطلب الحصول على تأشيرة سفر للخارج بصفته موظف بإحدى شركات البترول ، ولاعب بالإتحاد المصرى لرياضة الكاراتية وبحوزته (خطاب ترشيح لإحدى البطولات الرياضية ، مستندات ومحررات منسوب صدورها لإحدى شركات البترول وبعض الجهات حكومية ).

وتم  فحص المستندات المضبوطة بمعرفة قسم البحوث الفنية وتبين أنها مزورة بالكامل وممهورة ببصمات وأختام مقلدة ، وبمواجهة المتهم إعترف بعلمه بعدم صحة تلك المستندات وأضاف بتحصله عليها من "مصطفى .أ " لم يستطع الإرشاد عنه" مقابل مبلغ مالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، وجارى العرض على النيابة لتولى التحقيق.


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