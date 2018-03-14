الآلاف فى غزة ينتفضون رفضا للحصار والانقسام فى القطاع

كتب أحمد جمعة

شارك الآلاف فى المسيرة الجماهيرية الحاشدة التى نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساء الثلاثاء فى محافظة غزة والتى انطلقت من مفترق سوق مخيم الشاطئ وجابت شوارع المدينة، بمشاركة واسعة من جماهير الشعب الفلسطينى وتقدمهم قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة وحشد نسوى وشبابى.

ورفعُت فى المسيرة أعلام فلسطين واليافطات الداعية لإنهاء الحصار المفروض على القطاع والانقسام والمطالبة بإنهاء معاناة أهالى القطاع والأزمات المتفاقمة، وبضرورة التوحد والتصدى لصفقة "ترامب".

وصدحت أصوات المشاركين بالهتافات المطالبة بإنهاء كل مظاهر الفرقة والشرخ فى الساحة الفلسطينية، ورفض كل الممارسات التى تستهدف صمود شعب فلسطين من تجويع للناس وخصم للرواتب والاحتكار وغلاء الأسعار وقطع الكهرباء... إلخ.

وألقى محمد الغول عضو اللجنة المركزية ومسئول محافظة غزة كلمة توجه فيها بالتحية إلى جماهير الشعب الفلسطينى التى لبت دعوة الجبهة الشعبية والتى انطلقت من مخيم الشاطئ لتوصل رسالة إلى كل المتسببين بمعاناة شعبنا بأن الانفجار قادم وبأن الشعب الفلسطينى سيأخذ زمام المبادرة.

ودعا الغول طرفى الانقسام إلى ضرورة الاستجابة إلى نبض الشارع وبالإسراع فى إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة، مؤكداً أن هذه الجماهير التى خرجت تنديداً باستمرار الانقسام والحصار والأوضاع الكارثية فى القطاع تستحق حياة أفضل وأن تعيش بكرامة وأن ينتهى وإلى الأبد هذا الظلم الذى يعانون منذ سنوات طويلة.

وشدد الغول على أن الجبهة الشعبية ستواصل تحركاتها الجماهيرية الحاشدة فى كل المواقع وعلى امتداد القطاع من أجل إيصال صوت الجماهير إلى الجميع، لافتاً أنها ستواصل دق جدران الخزان وطرق كل الأبواب من أجل إنهاء هذا الواقع الصعب، كما أنها ستبقى صوت الجماهير المعبر عن حقوقهم.

وجددت الجبهة الشعبية دعوتها لجماهير الشعب الفلسطينى إلى المشاركة الواسعة فى تحركاتها الجماهيرية المتواصلة، لافتة أنها ستنظم أيضاً مسيرة فى محافظة رفح يوم الخميس الموافق 15/3/2018 تنطلق من أمام بلدية رفح الساعة الرابعة عصراً، ومسيرة فى المحافظة الوسطى تنطلق من دوار البريج أبو رصاص يوم الخميس الموافق 17/3/2018 الساعة الرابعة عصراً، ومسيرة فى محافظة خان يونس يوم الخميس الموافق 22/3/2018 تنطلق من عمارة جاسر الساعة الرابعة عصراً. كما ستنظم اعتصام للعمال والخريجين أمام مقر وزارة العمل بمدينة غزة يوم الأحد الموافق 25/3/2018 الساعة الحادية عشر صباحا.