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افتتاح أعمال التطوير بنادى "إيروسبورت" التابع لوزارة الطيران الشهر المقبل

الأربعاء، 14 مارس 2018 04:55 م
افتتاح أعمال التطوير بنادى "إيروسبورت" التابع لوزارة الطيران الشهر المقبل شريف فتحى وزير الطيران المدنى





كتبت-رحاب نبيل
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قال اللواء طارق زكى، رئيس مجلس إدارة نادى "إيروسبورت" التابع لوزارة الطيران المدنى، والمقام على مساحة 46 فدانًا، بإنه جارى الانتهاء من وضع التجهيزات النهائية للمبنى (ب)، تمهيدا لافتتاحه الشهر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير به.
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة النادى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النادى بعد أعمال التطوير أصبح يضم 37 فدانا مساحات خضراء، ومبنى اجتماعى كبير على مساحة 18 ألف متر مربع على ثلاثة أدوار مجهزة بأحدث الأجهزة، كما تم استكمال بعض الأنشطة وتزويدها بالأجهزة المطلوبة وتشجيير مداخل وممرات النادى وزراعة المناطق الخضراء، بالإضافة إلى استكمال الأعمال الإنشائية بحمام السباحة وتطويره.
 
وأوضح اللواء طارق ذكى رئيس مجلس إدارة نادى إيروسبورت الرياضى، أنه تم إيضًا الانتهاء من الأعمال بالنادى الصحى (الجيم) والمزود بأحدث الأجهزة والمعدات الخاصة باللياقة البدنية وممارسة الرياضة الخاصة بالسيدات والرجال، بالإضافة إلى قاعة أفراح تسع 500 فردا، لافتًا إلى أن عملية التطوير بلغت حوالى 800 مليون جنيه، وذلك لخدمة العاملين بوزارة الطيران المدنى.
 
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات شريف فتحى وزير الطيران المدنى، بسرعة الانتهاء من المشروعات، واستكمالها بما يحقق الاستفادة للعاملين وأسرهم والأعضاء من أفراد المجتمع، وذلك وفقًا للميزانيات المخصصة.

 


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