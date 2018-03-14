إعلام إيران: إقالة تليرسون يمهد لانسحاب ترامب من الاتفاق النووى







كتبت - إسراء أحمد فؤاد

اعتبر إعلام إيران، أن تعيين مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية، خلفا لتيلرسون الذى تمت إقالته أمس، خطوة تمهيدية لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى المبرم مع القوى الكبرى فى 2015.

وأعرب الإعلام الإيرانى، عن مخاوف تعترى الدوائر السياسية وصناع القرار فى طهران، بشأن إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، واستبداله بـ مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية، لاسيما وأن الأخير معارضا شرسا للاتفاق النووى مع إيران، والذى أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ومناهضا لسلوك طهران فى المنطقة.

وناقشت الصحف الإيرانية بمختلف أنواعها المنتمية للتيار الإصلاحى والمتشدد، تأثير الوافد الجديد على الاتفاق النووى، الذى كان إحدى ملفات الخلاف بين ترامب وتيلرسون، واعتبرت صحيفة "جوان" المتشددة المقربة من الحرس الثورى، أن التغيير الحاصل فى الخارجية الأمريكية يعتبر مقدمة لانسحاب ترامب من الاتفاق، وكتبت على صدر صفحتها "طرد تيلرسون من أجل الانسحاب من الاتفاق النووى".

وتحت عنوان "اكتمال دائرة المعارضة للاتفاق النووى" قالت صحيفة "ابتكار"، أنه فى طريق التغيرات المستمرة للبيت الأبيض، وترتيب عملية التصدى للاتفاق النووى، عزل ترامب تيلرسون واستبدله بمايك بومبيو.

وقالت الصحيفة: "مع تعيين بومبيو باعتباره شخص لديه نزعة مناهضة لإيران، يبدو أن معادلات الاتفاق النووى أصبحت أكثر تعقيدا من أى وقت آخر، وقبل أقل من شهر حيث يتعين على البيت الأبيض الموافقة على تمديد الإتفاق، وتابعت أن هذا الإجراء يشير إلى المساعى لتناغم سياسات البيت الأبيض التى وصفتها بـ أحادية الجانب، وفى ظل هذه السياسة سوف يتم عزل كافة الأشخاص الذين كانوا قادرين على التصدى لهذه السياسة فى الماضى.

ولفتت الصحيفة، إلى أن بومبيو من أشد معارضى ومنتقدى الاتفاق النووى، وأعلن فى السابق أنه يعرض الولايات المتحدة إلى الخطر، وقال "أن العقوبات ضد إيران سوف تلعب دورا هاما فى حفظ أمن الولايات المتحدة، لذا نفتخر بأننا نقف إلى جوار من يتصدون إيران".

وتابعت الصحيفة أن البيت الأبيض قام بتعديل استراتيجيته تجاه إيران، من اصلاح سلوك طهران إلى التصدى وحتى اسقاط النظام، ويرى مراقبون داخل إيران -بحسب الصحيفة الايرانية- أن البيت الأبيض يرى أن تغيير النظام الإيرانى ينبغى أن يتم عبر إضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لإيران، والبعض يتحدث عن ضغوط مصاحبة لتهديد عسكرى ضد طهران من قبل البيت الأبيض.

وفى صحيفة "بهار" قال المحلل الإيرانى داريوش أحمديان تعليقا على تعيين بومبيو فى الخارجية الأمريكية: "حتى اليوم لو كان هناك شكا حول تجاهل ترامب للاتفاق النووى، فاليوم يمكن التأكيد على أن العالم سيشهد خروجا قريبا للولايات المتحدة من الاتفاق النووى"، مشيرا إلى أن ترامب سوف يبلغ رأيه قريبا حول مواصلة الاتفاق أو الانسحاب منه.