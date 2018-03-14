إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق غزةالأربعاء، 14 مارس 2018 07:12 م
اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين
أ ش أ
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أصيب مواطن فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الأربعاء، شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال استهدفوا عددا من الشبان المحتجين شرق غزة، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة فى ساقه نقل على إثرها للمستشفى لتلقى العلاج.
ووصل الشبان إلى المنطقة فى إطار الاحتجاجات المتواصلة على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال المستمرة منذ 3 أشهر.
وكان شاب قد أصيب مساء أمس فى ذات المنطقة التى تشهد مواجهات مستمرة، لا سيما فى أيام الجمع من كل أسبوع.
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