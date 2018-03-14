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الأربعاء، 14 مارس 2018 12:47 م
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أكراد سوريا يصفون تصريحات أردوغان عن سقوط عفرين بأحلام اليقظة

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:35 م
أكراد سوريا يصفون تصريحات أردوغان عن سقوط عفرين بأحلام اليقظة أكراد سوريا -أرشيفية





رويترز
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وصف أكراد سوريا، اليوم الأربعاء، تصريحات أردوغان عن "سقوط" عفرين بأنها "أحلام يقظة".

وعبر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن أمله فى أن يسيطر جيشه وجماعات المعارضة المسلحة المتحالفة معه على مدينة عفرين السورية بالكامل بحلول مساء اليوم الأربعاء، وكانت القوات المسلحة التركية قد طوقت المدينة، أمس.

وأضاف أردوغان، فى حديث لمسئولى إدارات محلية فى أنقرة، أنه يجرى إخراج المدنيين من عفرين فى سيارات تنقلهم عبر ممر خاص، فى الوقت الذى تحقق فيه القوات التركية تقدما كبيرا أمام المقاتلين الأكراد فى هجومها الذى بدأته منذ ما يقرب من شهرين.

كما تعهد الرئيس التركى، بسحق المسلحين فى شمال العراق قريبا، وذلك بعد أن قال وزير خارجيته، الأسبوع الماضى، إن أنقرة وبغداد ستشنان هجوما مشتركا على المقاتلين الأكراد فى العراق، وقال أردوغان، لمسئولى إدارات محلية فى أنقرة، "نبحث عن الخلايا الإرهابية فى شمال العراق فى كل فرصة ممكنة، قريبا سنجهز بقوة على الإرهابيين هناك".


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