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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-3-2018 فى مصر.. عيار 21 يسجل 650 جنيها

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:40 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-3-2018 فى مصر.. عيار 21 يسجل 650 جنيها مشغولات ذهبية





كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-3-2018 بقيمة جنيهين، ليسجل الجرام عيار 21 مبلغ 650 جنيها حتى كتابة هذه السطور، ويعد عيار 21 الأكثر تداولا فى السوق المصرية، وجاء ارتفاع سعر المعدن الأصفر فى ضوء تحرك السعر العالمى للأوقية مسجلة 1330 دولارا أمريكيا.

 


 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى..

الجرام عيار 18.. سجل 557 جنيها.

الجرام عيار 21.. سجل 650 جنيها.

الجرام عيار 24.. سجل 742 جنيها.

الجنيه الذهب 5200 جنيه.

السعر العالمى للأوقية 1330 دولارا أمريكيا.

 

 

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة مؤثرات وعوامل، منها العرض والطلب وسعر الدولار فى البنوك والسوق الرسمى، والسعر العالمى للأوقية، ويقدم "اليوم السابع" عرضا تفصيليا حول أسعار الذهب كل يوم.

 

سعر الذهب فى مصر عيار 21

يعتبر عيار 21 الأقوى فى السوق المصرية، والأفضل من حيث حجم المبيعات، مقارنة بالأعيرة الأخرى، وفهو العيار المفضل لدى الأسرة المصرية، فيما يعد عيار 24 أقل الأعيرة الثلاثة الكبرى مبيعا وشعبية فى مصر، وفق شعبة الذهب فى غرفة القاهرة التجارية، وذلك لأنه ذو لمعة كبيرة لا تتوافق مع متطلبات الأسرة المصرية، ويشهد عيار الذهب 24 رواجا فى الأسواق الخليجية، ولكن بعض العائلات الكبرى فى صعيد مصر تلجأ لشراء عيار الذهب 24 فى مناسبات معينة.

 

 

سعر عيار 18

أما عيار 18 فيعتبر من الأعيرة التى شهدت زيادة فى الطلب عليها خلال العام ونصف العام المنقضى، فمنذ بداية عام 2016 وتحرك سعر الذهب بصورة كبيرة مع ارتفاع سعر الدولار، وحدوث أزمة فى توافر العملة الصعبة، بدأ المواطن يتجه لشراء هذا العيار.


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