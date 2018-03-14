أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 14- 3-2018







كتب: هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14-3-2018.



البورصة توقف التداول على 15 سهما

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى السويدى إليكتريك، آسيك للتعدين، الدلتا للسكر، التعمير والاستشارات الهندسية، الإسكندرية للغزل والنسيج، مصر للفنادق، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، مصر الوطنية للصلب عتاقة، العامة للصوامع والتخزين، مصر بنى سويف للأسمنت، السويس للأسمنت، الأهرام للطباعة والتغليف، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، الألومنيوم العربية.



البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 972.866 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 1.1 مليون جنيه، 132.7 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 84.5 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 81.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 16881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% عند مستوى 2836 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16713 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 899 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 499 نقطة.

وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 119 شركة، ولم تتغير 27 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- السويدى إليكتريك بسعر إغلاق 217.56 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.56%

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 19.20 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.96%

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 70.98 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.33%

- آسيك للتعدين بسعر إغلاق 11.04 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.64%

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 55.39 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.59%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للغزل والنسيج بسعر إغلاق 2.44 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.96%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 23.65 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.79%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 28.27 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.18%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 22.08 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.28%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.24 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.94%