أداء ضعيف لمعظم بورصات الشرق الأوسط.. وتراجع لبورصة قطر







رويترز

سجلت معظم أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط أداءً ضعيفًا اليوم الأربعاء، مع تراجع بورصة قطر بعد يومين من مكاسب قوية، لكن بعض الأسهم السعودية شهدت ارتفاعًا حادًا بفعل أنباء إيجابية.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.6 %، بعدما قفز 6.7% فى الجلستين السابقتين حيث قفزت أسهم بنك قطر الوطنى وصناعات قطر ذات الثقل فى السوق، بعد الإعلان عن خطط لزيادة نسبة الملكية الأجنبية.

وفى جلسة اليوم الأربعاء، انخفض سهم بنك قطر الوطنى 2 % وسهم صناعات قطر 0.9 % وهوى سهم قطر للتأمين 8.4% فى أقوى تداول له منذ مايو 2015، حيث سيتم شطبه فى نهاية الأسبوع من بضعة مؤشرات عالمية.

وهبط سهم مجموعة الخليج التكافلى للتأمين الإسلامى 9.1 % بعدما قالت الشركة أمس الثلاثاء إنها لن توزع أرباحا على المساهمين عن عام 2017 بعد أن طلب المصرف المركزى منها ”الاعتراف بخسائر التدنى فى القيمة السوقية للاستثمارات المالية فى حساب الدخل وفقا لرأى مراقب الحسابات والتزاما بالمعايير المحاسبية المطبقة".

وفى السعودية، أغلق المؤشر الرئيسى للسوق بلا تغير يذكر وسط مبيعات لجنى الأرباح فى أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات. وانخفض سهم مصرف الراجحى 2.2 %. وشهد السهم تدفقات من الأموال الأجنبية تحسبا لرفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة فى وقت لاحق هذا العام.

لكن الأسهم التى ارتفعت بفعل أنباء إيجابية شهدت تعاملات مكثفة، وهو ما يظهر أن المعنويات الأساسية فى السوق لا تزال قوية. وصعد سهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) 3.7 % بعدما اقترح مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال إلى 600 مليون ريال (160 مليون دولار) من 450 مليون ريال، باستخدام أرباح محتجزة، لتمويل توسعة.

وقفز سهم المتحدة للألكترونيات (اكسترا) 6.9% إلى 67.30 ريال. ورفعت المجموعة المالية هيرميس سعرها المستهدف للسهم إلى 90 ريالا من 50 ريالا، بينما رفعت سى.آى كابيتال سعرها المستهدف 38 % إلى 80 ريالا.

وواصل سهم الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) صعوده الحاد بعدما أعلنت الشركة عن أرباح سنوية قوية جدا فى نهاية الأسبوع الماضي. وقفز السهم 8.1 %.

وأغلق مؤشر سوق دبى مستقرا أيضا تقريبا مع صعود سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 2.8 %.