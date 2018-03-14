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أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 14-3-2018

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:08 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 14-3-2018 محمد فريد رئيس البورصة





كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 14-3-2018، وجاءت أبرزها قرار محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق العروض والطلبات المسجلة على أسهم التعمير والاستشارات الهندسية، آسيك للتعدين، الدلتا للسكر خلال الجلسة الاستكشافية اليوم الأربعاء.
 
 

 تعليق العروض على 3 أسهم 

قرر محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق العروض والطلبات المسجلة على أسهم التعمير والاستشارات الهندسية، آسيك للتعدين، الدلتا للسكر خلال الجلسة الاستكشافية اليوم الأربعاء.

 
وفى سياق آخر أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن إبرام عقد شراكة مع مجموعة ديسلوج المغربية، بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الأغذية فى المغرب.
 
وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أنها بموجب هذا العقد، تعزز خطتها التوسعية الإقليمية، وتدعم موقفها فى سوق الأغذية الخفيفة المعبأة آلياً.


البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 972.866 مليار جنيه.
 
وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 1.1 مليون جنيه، 132.7 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 84.5 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 81.4 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 16881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% عند مستوى 2836 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16713 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 899 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 499 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 119 شركة، ولم تتغير 27 شركة.



البورصة تغرم 3 شركات 30 ألف جنيه

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى على بنك البركة، شركة جولدن بيراميدز بلازا، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات،  30 ألف جنيه بواقع 10 آلاف جنيه لكل شركة يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطارهم الشركة بالقرار، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على اللجنة فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.

وغرمت اللجنة، الشركة الأولى، لمخالفة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 42 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت الثانية لمخالفة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية، وغرمت الثالثة لمخالفة أحكام المادة 34.
 
كما قررت لجنة القيد التنبيه على الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.

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