أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 14-3-2018







كتب أحمد أبو حجر

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 14 - 3 -2018 حيث شهدت تصريحات صحفية لوزير التجارة عقد صفقات تصديرية بـ 130 مليون دولار بمعرض فروت لوجيستيكا بالإضافة إلى توقيع عقد الاستشارات الهندسية لمجمع أبوطرطور بتكلفة 750 مليون دولار

وزير التجارة: عقد صفقات تصديرية بـ 130 مليون دولار بمعرض فروت لوجيستيكا



أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على مساندة كافة الشركات المصرية المشاركة فى المعارض الخارجية، بما يسهم فى فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى الدور الهام للمعارض الخارجية فى الترويج وتسويق المنتجات المصرية والوصول لعملاء جدد، وتعريف المستهلك الخارجى بالميزات التنافسية والقيمة المضافة للمنتج المصري.

تصريحات الوزير جاءت تعقيبا على تقرير أعده المكتب التجارى المصرى ببرلين حول نتائج المشاركة المصرية فى معرض Fruit Logistica "فروت لوجيستيكا" والذى عقد فى العاصمة الألمانية برلين خلال الشهر الماضى.

وأشار الوزير إلى أن 102 شركة من كبريات الشركات المنتجة للخضراوات والفاكهة الطازجة شاركت بالمعرض، لافتاً إلى نجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببرلين فى المساهمة فى إبرام تعاقدات تصديرية للشركات المصرية بقيمة 130 مليون دولار.

وقال قابيل، إن المشاركة المصرية المتميزة بالمعرض تعكس حرص مجتمع الأعمال المصرى على تعزيز وتدعيم العلاقات المصرية الألمانية على الصعيدين التجاري، والاقتصادي.

من جانبه، أوضح أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن النتائج المتميزة للمكاتب التجارية تعكس توجهات جهاز التمثيل التجارى بمساندة كافة الشركات المصرية المشاركة فى مختلف الفعاليات سواء مؤتمرات او معارض دولية بالخارج، مشيراً إلى أن المكتب التجارى المصرى ببرلين قام بإعداد خطة للترويج للمشاركة المصرية فى المعرض تتمثل فى توفير كافة المعلومات اللازمة للمصدرين المصريين من خلال إعداد دليل للمصدرين للسوق الألمانى إلى جانب إعداد دراسة تسويقية عن سوق الخضراوات والفاكهة الطازجة فى ألمانيا وموافاة الشركات المصرية ببيانات الاتصال بأهم الشركات الألمانية المستوردة إلى جانب الترويج للشركات المصرية لدى المستوردين الألمان.

وأضاف وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، أن جهود المكتب التجارى ببرلين أسفرت أيضا عن التنسيق مع بنك مصر أوروبا لتقديم خدمات وتوفير مصادر التمويل للشركات المصرية المشاركة فى المعرض، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المصرى لتنمية الصادرات على تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة فى ألمانيا وكذا الفرص التصديرية المتاحة.

وأضاف أن معرض Fruit Logistica يعد أهم وأكبر معرض فى مجال الخضراوات والفاكهة الطازجة ويعقد سنوياً منذ عام 1993، مشيراً إلى أن دورة العام الحالى قد شارك فيها نحو 3100 شركة من أكثر من 80 دولة كما حظى المعرض بإقبال كبير حيث زاره نحو 75 ألف زائر يمثلون 130 دولة.

سفير الصين بالقاهرة:زيادة حجم تجارة بكين مع الدول العربية لـ191 مليار دولار فى 2017

قال السفير الصينى بالقاهرة، سونج أيقوه، إن العالم يمر بتغيرات كبيرة ودخلت الصين إلى مرحلة جديدة وهو ما يلقى اهتمام مصر والعالم بوجه عام، موضحا أن الصين افتتحت الدورتين السنويتين فى أوائل مارس الجارى، وسيختتم الدورتين فى 22 مارس الجارى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى حول بدء الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية، حيث افتتحت الجلسة العامة البرلمان أعمالها لأسبوعين بحضور كامل الأعضاء فى مستهل شهر مارس الجارى، أن رسالة الدورتين هذا العام لها مغزى كبير حيث يحضر 3 آلاف نائب وغيرهم من المستشارين وسيناقش النواب بشكل رئيسى تقرير أعمال الحكومة بالإضافة إلى تنفيذ روح المؤتمر العام لحزب الشيوعى الصينى الـ 19 والإصلاح وتعديل الدستور وسن قوانين مكافحة الفساد وغيرها من الموضوعات.

وأوضح أن اجتماع الدورتين سيشهد انتخاب الأعضاء الجدد للسياسة كما يشهد تقديم تقريرا حول التطورات الاقتصادية خلال 5 أعوام وارتفع إجمالى الناتج المحلى بمعدل نمو سنوى قدره 7% وخلال الـ5 سنوات الماضية زادت نسبة الإسهام الاقتصادى فى الاقتصاد العالمى بنسبة 30% كما زاد معدل الدخول أكثر من 7% ليزيد عن النمو السنوى.

وفى 2017 نما الاقتصاد الصينى بنسبة 6.7 % كما زادت الصادرات بنسبة 14%. أما فى عام 2018 فمن المتوقع زيادة النمو بنسبة 6.5% وتحسين أوضاع المعيشة وتعزيز سوق العمل بالوظائف. وعلى مدى الأربعة عقود الماضية حققت تنمية كبيرة وأصبح لديها القدرة على تحقيق نمو مستدام أكثر.

وأشار السفير إلى أن الصين تريد تقاسم ثمار الإصلاح مع العالم وستعمل على تحقيق انفتاح على نحو شامل وستدفع بمبادئ المنفعة والمشاركة من خلال مبادرة الحزام والطريق كما ستحرص على دعم التعاون الاقتصادى الخارجى.

وعن الدبلوماسية الصينية، قال ايقوه، إنه على مدى السنوات الخمس الماضية عملت الصين على الدفع بمبادئ التشارك والمنفعة وتعزيز الإصلاح فى منظومة الحوكمة العالمية واستطاعت تقديم السلام، وفى عام 2018 ستقيم بكين العديد من المناسبات الدبلوماسية مثل عقد قمة منظمة شانغهاى فى يونيو .

كما ستعقد بكين فى سبتمبر قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى وهذه القمة التى ستكررها الصين بعد 12 عاما من عقد القمة الأولى. وستناقش الصين خلالها سبل تعزيز التعاون فى العصر الجديد مع الدول الإفريقية ومنها مصر وستركز على المشاركة فى الحزام والطريق.

وأضاف السفير أن الصين ومصر يربطهما التعاون الوثيق والمثمر وستساهم هذه القمة فى تعزيز التعاون بين بلدينا. ومصر ستتولى قيادة الاتحاد الإفريقى فى 2019 ونحن نتطلع لدور مصر المهم فى هذه القمة.

كما سيقام معرض صينى للاستيراد فى نوفمبر وستفتح الصين ذراعيها للعالم لعرض إمكانية سوقها ومصر لديها حماس كبير للمشاركة فى هذا المعرض. كما سيعقد المنتدى الصينى العربى فى يوليو.

وأضاف أن الصين تعتبر الأصدقاء العرب شركاء فى التنمية مرحبا بمشاركة مصر فى هذا المنتدى كذلك. ومنذ تأسيس هذا المنتدى فى 2004، حقق الكثير من الأهداف فى التواصل وبلغ حجم التجارة مع الدول العربية 191 مليار دولار فى عام 2017 بزيادة 11% عن العام السابق. كما زادت الاستثمارات الصينية فى الدول العربية كذلك.

وأكد الرئيس الصينى فى كلمته بالجامعة العربية فى 2016 ، أن بلاده تريد تعزيز التعاون مع الدول العربية وهو ما حدث بالفعل. ورفعت الصين خلال جلسات البرلمان قيد الفترتين السارى على رئاسة البلاد بتعديل دستورى يمنح الرئيس شي جين بينج حق البقاء فى منصبه لأجل غير مسمى ويؤكد وضعه كأقوى زعيم للبلاد منذ وفاة ماو تسي تونج قبل أكثر من 40 عاما.

وأعلن الحزب الشيوعى الحاكم اقتراح تعديل الدستور الشهر الماضى فقط ولم يكن هناك أدنى شك فى إقرار التعديل فى ظل هيمنة النواب الموالين للحزب على البرلمان.

وتشمل التعديلات أيضا تضمين نظرية شي السياسية فى الدستور بعد إضافتها لميثاق الحزب فى أكتوبر الماضى فى نهاية مؤتمر الحزب وهو أمر لم يحدث لزعيم صينى آخر أثناء وجوده فى السلطة منذ مايو.

بحضور وزير البترول.. توقيع عقد الاستشارات الهندسية لمجمع أبوطرطور بتكلفة 750 مليون دولار



شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد الاستشارات الهندسية لمشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور فى محافظة الوادى الجديد الجارى تنفيذ أعماله حالياً، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 750 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون طن سنوياً من حامض الفوسفوريك .

وقع العقد المحاسب خالد الغزالى حرب رئيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة المالكة للمشروع، مع المهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى، وجون سيمون أرتيجا مدير شركة فلور الأمريكية لتنمية الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية.

من جانبه، أكد وزير البترول عقب التوقيع، أن المشروع يعد خطوة حقيقية لتفعيل توجه الدولة لإقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها، مما يمثل تحولاً إيجابياً فى استراتيجية استغلال الثروات التعدينية التى اعتمدت على استغلال الخامات دون إقامة صناعات تحويلية تزيد من القيمة المضافة، وتوفر منتجات يحتاجها السوق المحلى والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة فى جنوب مصر، وأضاف أن المشروع الجديد سيعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود، باحتياطيات كبيرة تقدر بنحو مليار طن بمنطقة هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادى الجديد، حيث سيتم إنتاج حامض الفوسفوريك الذى يعد المادة الخام الأساسية فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة .

وأوضح المهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبى، أنه بموجب العقد المبرم ستتولى شركة إنبى بالتنسيق مع شركة فلور الأمريكية استلام وتقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام، لتنفيذ المشروع، بنظام تسليم مفتاح، بالإضافة إلى التمويل، والتى تم طرحها فى يناير الماضى، وذلك على مجموعة من المقاولين العالميين، وسيتم إعداد التقرير الفنى النهائى، الذى سيتم بموجبه تنفيذ إجراءات ترسية المناقصة على أحد المقاولين، كما تقوم إنبى نيابة عن مالك المشروع بمهام الرد على الاستفسارات والتنسيق مع مانحى رخص التشغيل والموردين والتنسيق فى أعمال الربط مع خدمات التخزين والاستلام والشحن والتصدير، فضلاً عن تقديم تقارير دورية عن تقدم الأعمال بالمشروع.

وأشار حتحوت، إلى أنه تم الانتهاء من المراجعات الفنية، واعتماد التصميمات والدراسات الهندسية الأساسية، وعمل الدراسات الأولية لكافة خدمات ومرافق المشروع، بالتعاون بين شركة انبى وفلور الأمريكية .

من جانبه، أوضح المحاسب خالد الغزالى حرب رئيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، أن مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادى الجديد، سيقام على مساحة 3 كيلومتر مربع، ويعتمد على خام الفوسفات كمدخل رئيسى للإنتاج، حيث سيتم إنتاجه من هضبة أبوطرطور بالكامل، ويضم المجمع 3 وحدات منها وحدة لتصنيع حمض الكبريتيك المركز، وأخرى لإنتاج حمض الفوسفوريك، ووحدة لمعالجته بعد الإنتاج للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة، فضلا عن محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة صناعة حمض الكبريتيك، لتقوم بتوليد الكهرباء لاستخدامات المجمع الصناعى، والمنطقة السكنية إلى جانب ضخ الفائض فى الشبكة القومية للكهرباء .

يساهم فى شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة كل من شركة فوسفات مصر بنسبة 25 % وبنك الإستثمار القومى بنسبة 10% وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 10% وشركة غاز الشرق بنسبة 10 % وشركة بتروجت بنسبة 10% وشركة إنبى بنسبة 10% وشركة الأهلى كابيتال القابضة بنسبة 20 % والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 5.%.

سفير أوكرانيا بالقاهرة: التبادل التجارى مع مصر سجل مليارى دولار 2017



استقبل خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، هينادي لاتي سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى مختلف المجالات بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الأوكرانى.

فى بداية اللقاء، أبدى الوزير ترحيبه بالسفير الأوكرانى والوفد المرافق له، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات الأوكرانية فى عدد من القطاعات الصناعية، إلى جانب وجود فرص استثمارية أمام الشركات الأوكرانية فى الشركات التابعة للوزارة.

من جانبه، أكد السفير أن أوكرانيا تعتبر مصر أهم شركائها فى منطقة الشرق الأوسط على كافة المستويات وخاصة العلاقات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين البلدين قد تجاوز 2 مليار دولار فى العام الماضى، إضافة إلى الزيادة الكبيرة فى الصادرات المصرية إلى أوكرانيا.

كما أبدى السفير اهتمام الشركات الأوكرانية بالتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، مستعرضًا عدد من المشروعات الاستثمارية التى شاركت بها الشركات الأوكرانية فى مصر فى العديد من المجالات.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المجالات لبحث إمكانية التعاون فيها بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الأوكرانى، ومن بينها قطاعى الصناعات الثقيلة والأدوية حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى إحداث تطوير كامل للشركات التابعة لها وخاصة المتعثرة منها يشمل جميع مراحل التصنيع بما يحقق زيادة فى الإنتاجية وتحسين الجودة والقدرة التنافسية. وتم الاتفاق على الترتيب للقاءات مقبلة بين الجانب الأوكرانى وعدد من الشركات التابعة للوزارة لبحث سبل التعاون فى هذه المجالات.

وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولى Honeywell الشراكة فى مشروعات التكنولوجيا



استقبل المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستيفن جولد، نائب الرئيس ومدير عام Connected Enterprise لشركة Honeywell (هانيويل) العالمية المتخصصة فى البرمجيات الصناعية والحلول الذكية للأبنية، لبحث سبل الشراكة فى مشروعات تكنولوجيا المعلومات الذكية العملاقة التى تنفذها الدولة، وذلك بحضور دينا تميمى مدير المدن الذكية والمشروعات الكبرى بالشركة.

واستعرض وزير الاتصالات، خلال اللقاء اليوم، توجهات الدولة لإقامة مدن ذكية جديدة فى مصر؛ مشيرا إلى أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الوقت الراهن، لتطبيق أحدث النظم الذكية فى جهات حكومية مختلفة وفقا لاستراتيجية التحول الرقمى المصرى، كما أكد الوزير أهمية مشروع مدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية كمنارة للإبداع الفكرى والمعرفى، إذ سيتم استقطاب الكوادر التكنولوجية المتميزة من المبدعين والتقنيين ورواد الأعمال، وإقامة عدد من مراكز التميز والأبحاث والتطوير فى مجالات الحلول الذكية التى تخدم احتياجات المدن الجديدة، مثل نظم النقل الذكية وإدارة المبانى، موضحا الخطة الاستراتيجية لنشر المناطق التكنولوجية فى مختلف المحافظات، إذ شهد العامان السابقان افتتاح 4 مناطق تكنولوجية.

من جانبه، أثنى ستيفن جولد على رؤية وزارة الاتصالات فى توفير أحدث التقنيات فى مجال إنشاء وإدارة المدن الذكية، ونشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات المختلفة، والعمل على تقديم كل جديد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، مؤكدا التزام الشركة نحو التواجد فى السوق المصرية والمشاركة فى تنفيذ المشروعات العملاقة وتقديم خبراتها من الحلول التكنولوجية المتكاملة.

وشركة "هانيويل" العالمية تعمل فى مصر منذ أكثر من 50 عاما فى تقديم الدعم التكنولوجى والحلول الابتكارية للقطاعين العام والخاص على حد السواء، وتخدم قطاعات عديدة مثل الصحة، والتجارة، والمطارات والمنشآت الحكومية.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و2 مليار جنيه قيمة التداول



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 972.866 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 1.1 مليون جنيه، 132.7 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 84.5 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 81.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 16881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% عند مستوى 2836 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16713 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 899 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 499 نقطة.

وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 119 شركة، ولم تتغير 27 شركة.