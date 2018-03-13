وزير خارجية البحرين: استهداف موكب رئيس وزراء فلسطين محاولة لتعطيل وحدة الصف

وزير خارجية البحرين: استهداف موكب رئيس وزراء فلسطين محاولة لتعطيل وحدة الصفالثلاثاء، 13 مارس 2018 08:23 م
خالد بن أحمد
كتب هيثم سلامة
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قال خالد بن أحمد، وزير خارجية مملكة البحرين، إن استهداف رامى الحمد الله، رئيس وزارء فلسطين وماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، محاولة دنيئة لتعطيل وحدة الصف الفلسطينى.
وكتب خالد بن أحمد، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "استهداف السيد رامى الحمدالله رئيس وزراء فلسطين والسيد ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية فى غزة اليوم الثلاثاء هى محاولة دنيئة لتعطيل وحدة الموقف الفلسطيني وفرص السلام ولا يقف وراءها إلا من ينتمى لمعسكر الاٍرهاب فى المنطقة".
خالد بن أحمد
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