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وزير التعليم العالى يفتتح اليوم الدورة 39 من مؤتمر طب عين شمس السنوى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:00 ص
وزير التعليم العالى يفتتح اليوم الدورة 39 من مؤتمر طب عين شمس السنوى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى





كتب محمود راغب
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يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مؤتمر كلية طب جامعة عين شمس السنوى الـ39 صباح اليوم الثلاثاء 13 من مارس الجارى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

 

وقال الدكتور محمود المتينى رئيس المؤتمر وعميد كلية الطب بجامعة عين شمس، أن المؤتمر يعد بمثابة الحدث الطبى الأكبر بمصر والشرق الأوسط؛ خاصة بعد حصول المؤتمر على الاعتماد الدولى لأول مرة فى تاريخ الجامعات المصرية، كما ينفرد بالحصول على 36 ساعة معتمدة Credit Hour من الاتحاد الأوروبى للتخصصات الطبية  UEMS، بالإضافة إلى نشر الأبحاث المقبولة بالمؤتمر فى عدد خاص من مجلة QJM إحدى المجلات الصادرة عن جامعة أوكسفورد Impact Factor 3.13 

 

ومن جانبه، أوضح محمد الطيب وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشارك به نخبة من الأطباء من مختلف دول العالم، فيما أكد الدكتور فؤاد زكريا مقرر المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة، أنه من المقرر أن تعقد 23 جلسة و30 ورشة عمل بالمؤتمر على مدار 5 أيام متتالية.

 


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