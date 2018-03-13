مقتل وإصابة 7 جنود أتراك فى انفجار عبوة ناسفة بديار بكر

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قتل جنديان تركيان وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء تفجير عبوة ناسفة أثناء عملية أمنية شنها الجيش التركى فى ولاية (ديار بكر)، جنوب البلاد.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن بيان أصدرته سلطات الولاية القول إن الحادث وقع اليوم، أثناء تنفيذ قوات الأمن عملية ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" فى قضاء دجلة شمال الولاية، مضيفا أن اثنين من المصابين فى حالة حرجة.



وكانت الحكومة التركية قد ذكرت - على لسان المتحدث باسمها بكير بوزداج أمس - أن 42 عسكريا تركيا قتلوا فى إطار عملية "غصن الزيتون" التى تديرها أنقرة وفصائل مسلحة متحالفة معها ضد الوحدات الكردية فى منطقة عفرين الحدودية شمال سوريا.

