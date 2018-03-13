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الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:51 م
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مصدر أمنى عراقى: مقتل آمر لواء فى اشتباكات مسلحة شمال العاصمة بغداد

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:41 م
مصدر أمنى عراقى: مقتل آمر لواء فى اشتباكات مسلحة شمال العاصمة بغداد قوات الجيش العراقى





أ ش أ
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أعلن مصدر أمنى عراقى، مقتل آمر لواء فى اشتباكات مسلحة فى قضاء سامراء فى محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن المصدر قوله إن قوة عسكرية تعرضت لإطلاق نار فى مدخل قضاء سامراء؛ ما أدى إلى مقتل آمر لواء دون ذكر مزيد من التفاصيل عن طبيعة الاشتباكات ومصير القوة.

وكان مصدر أمنى، فى وقت سابق اليوم، أفاد بوقوع اشتباك بين قوة أمنية ومسلحين غرب سامراء

 

 


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