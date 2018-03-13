مجلس التعاون الخليجى يدين استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطينى







أ ش أ

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، بشدة التفجير الإرهابى الذى وقع، اليوم الثلاثاء، فى قطاع غزة، واستهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ما أسفر عن إصابة عدد من المرافقين بجروح بليغة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الزيانى وصف الحادث بالعمل الإجرامى الجبان الذى يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة، معبرًا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

ووقع انفجار، فى وقت سابق اليوم، استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمد الله، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة، بعد وصولهما إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.