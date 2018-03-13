غدا .. وزير الداخلية الفرنسى يزور الجزائر والنيجر لبحث مكافحة الإرهاب والهجرة







باريس (أ ش أ)

يبدأ وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب، غدا الأربعاء، جولة خارجية تشمل الجزائر والنيجر لبحث مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الزيارة، التى ستستمر حتى الأحد المقبل، ستسمح بالتأكيد على الشراكة الوثيقة بين فرنسا والجزائر لا سيما في القضايا المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة كما ستؤكد على الشراكة الفعالة بين فرنسا والنيجر للقضاء على شبكات تهريب البشر.

وأوضحت الوزارة أن جيرار كولومب سيلتقي في الجزائر رئيس الوزراء أحمد أويحيى ووزير الداخلية نور الدين بدوى.

وأشارت إلى أن وزير الداخلية الفرنسى سيشارك فى عاصمة النيجر "نيامى" باجتماع دولى حول التنسيق لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بحضور ممثلي عدة دول أفريقية هى النيجر وتشاد ومالى وبوركينا فاسو وموريتانيا وساحل العام وغينيا والسنغال وليبيا وكذلك ممثلين أوروبيين من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

كما سيتوجه وزير الداخلية الفرنسى إلى اجاديس بوسط النيجر، والتى تعد من نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى ليبيا والسواحل الإيطالية، للقاء مسئولى بعثة شرطة الاتحاد الأوروبى والمنظمة الدولية للهجرة.