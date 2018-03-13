غداً.. "رجال الأعمال" تناقش آليات النفاذ للأسواق ذات الطبيعة الخاصة







كتب هانى الحوتى

تعقد غدا لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجارى اجتماعاً موسعاً مع مسئولى تنمية الصادرات بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمصدرين والمجالس التصديرية.

وقال النجارى، إن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤى حول آليات النفاذ للأسواق ذات الطبيعة الخاصة بالإضافة إلى وضع آليات لتحقيق معدلات النمو المتوقعة للصادرات المصرية بالتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأوضح: الاجتماع يعقد بحضور ممثلى الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" والشركة المصرية لضمان الصادرات بالاضافة إلى رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية.