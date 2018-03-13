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صور.."سعفان" يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوى التعليمى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:58 م
صور.."سعفان" يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوى التعليمى جانب من الزيارة





كتب إسماعيل رفعت
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تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الثلاثاء، كليات جامعة هليوبوليس، البالغ عددها 3 كليات لإدارة الأعمال، والصيدلة والهندسة، فضلا عن مركز الفنون، ورافقه فى الجولة رئيس الجامعة الدكتور محمد يسرى هاشم.

وأعرب الوزير عن سعادته للتعاون مع الجامعة فى تدريب الطلاب لنشر ثقافة لعمل الحر وريادة الأعمال، أملا أن يثمر ذلك التعاون عن نتاج ملموس من خلال تدريب الشباب وتوعيتهم بثقافة ومبادئ السلامة والصحة والمهنية.

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (1)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (1)

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (2)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (2)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (3)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (3)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (4)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (4)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (5)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (5)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (6)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (6)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (7)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (7)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (8)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (8)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (9)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (9)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (10)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (10)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (11)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (11)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (12)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (12)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (13)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (13)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (14)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (14)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (15)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (15)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (16)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (16)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (17)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (17)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (18)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (18)

 

 

وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (19)
وزير القوى العاملة يتفقد كليات جامعة هليوبوليس ويشيد بالمستوي التعليمي (19)

 

 


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كليات

جامعة هليوبوليس




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